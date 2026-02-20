«КИОН» и приложение «иду» запускают эксклюзивный гид по Москве и Санкт-Петербургу

Онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с мобильным приложением «иду» анонсировали совместный проект к выходу продолжения детективного сериала «Черное солнце». В честь премьеры будет выпущен тематический гид «Один день из жизни детектива», которые позволят взглянуть на Москву и Санкт-Петербург глазами настоящего сыщика. Акция будет запущена 20 февраля и продлится до 27 марта, когда станут доступны заключительные эпизоды сериала.

Действие новый серий «Черного солнца» имеет место в Санкт-Петербурге, где царит особая атмосфера. Именно по этой причине один из маршрутов связан с этим городом, предлагая участникам прожить день в качестве персонажа сериала. Вместе с тем гид также включает «Один день из жизни детектива» в Москве.

Петербуржский сценарий включает такие локации, как кофейня «Нарушители», магазин Fjordcloth Stock & Vintage, книжный «Подписные издания». В московском маршруте значатся ресторан «Кривоколенный 9с3», фотолаборатория «Перспектива», а также клуб Fireline, где проводятся стрельбы. В каждом из этих мест участникам гида предстоит вести расследование, искать улики, наблюдать за происходящим, маскироваться.

Гиды будут доступны в приложении «иду», а также в онлайн-версии сервиса.