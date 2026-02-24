Оповещения от Киноафиши
Этому боевику Гая Ричи зрители ставят 7.2 на IMDb: а Тарантино его разгромил – «что вообще здесь происходит?»

24 февраля 2026 17:39
К слову, у мэтра был шанс поработать над картиной.

В мире кино не так уж часто встретишь ситуацию, когда мэтр критикует коллегу не из-за отсутствия таланта в целом, а исключительно из-за проблем со сценарием. Именно так произошло с одним из фильмов Гая Ричи.

Картина, которая полюбилась многим зрителям, когда-то не понравилась самому Квентину Тарантино. А причина крылась вовсе не в режиссуре или актерской игре.

Вообще сам Тарантино умеет держать зрителя в напряжении до самого конца. Поэтому, когда он берется оценивать чужую работу, в первую очередь смотрит на цельность повествования.

И здесь у него есть четкий критерий:

«Это все хорошо, когда вас захватывает начало фильма, но если во второй половине все разваливается на части, зритель запомнит именно это».

Именно такое разочарование постигло Тарантино при просмотре «Агентов А.Н.К.Л.» Гая Ричи, основанных на одноименном сериале 1960-х:

«Первая половина была действительно потрясающей. Но во второй половине я такой: "Подождите-ка, мы что, должны были переживать из-за бомбы? Что вообще здесь происходит?"».

По мнению мэтра, сюжет ленты получился перегруженным. Тайные организации, ядерное оружие, шпионы ЦРУ и КГБ, дочь пропавшего ученого, двойные агенты – всего этого оказалось слишком много.

Тарантино не постеснялся в выражениях, отметив, что во второй половине фильма перестал понимать происходящее. По его словам, создатели увлеклись стилем и забыли о том, что зритель должен следить за историей.

Ирония еще и в том, что сам Тарантино мог снять «Агентов А.Н.К.Л.». Он признавался, что когда-то «заигрывал с идеей» освежить сериал 60-х, но со временем «перерос затею». Проект долгие годы кочевал по рукам разных режиссеров, включая Стивена Содерберга, но в итоге достался Ричи.

В итоге фильм провалился в прокате и не собрал кассу, достаточную для сиквела. Однако спустя годы зрители полюбили его за стиль, химию между Генри Кавиллом и Арми Хаммером и харизматичную роль Хью Гранта – рейтинг 7.2 на IMDb и хвалебные отзывы это подтверждают:

«Сюжет, конечно, немного сумбурный, особенно ближе к финалу, но отличный актёрский состав, острые диалоги, прекрасное внимание к деталям и добротный экшн делают своё дело — фильм однозначно удался»,

«Не смотрел оригинальный сериал, но мой друг – большой его фанат, и он очень ждал этот фильм. Даже мне было заметно, что создатели действительно постарались. Загадка, почему фильм провалился в прокате. Возможно, дело в том, что люди до конца не понимали, что именно они увидят».

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
