Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось

На днях HBO показал финал первого сезона «Рыцаря Семи Королевств» — и зрители наконец увидели, каким вырос Эгг. Тот самый лысый мальчишка, который таскается за Дунканом Высоким и попадает в переделки. Кто же он на самом деле? В книгах Джорджа Мартина за этим персонажем скрывается глубокая история.

Эгг — это принц Эйгон Таргариен, четвертый сын принца Мейкара. По всем раскладам ему никогда не светил трон. Но судьба распорядилась иначе, и именно ему предстояло стать одним из самых необычных королей Вестероса.

В детстве Эгг мечтал о драконьем яйце, которое лежало в его колыбели, и о рыцарских подвигах. Но жизнь сложилась иначе: старший брат Эйрион утопил его кота в колодце, другой брат обрил его наголо, чтобы скрыть от посторонних, и в итоге мальчик оказался оруженосцем у странствующего рыцаря без гроша за душой.

Именно эти скитания с Дунканом Высоким сделали Эгга тем, кем он стал. Он видел, как живут простые люди, помогал крестьянам, страдавшим от засухи, и учился справедливости не по книгам, а в дорожной пыли. Все это время он носил с собой кольцо с гербом отца — на случай, если однажды придется раскрыть тайну.

На трон Эгг взошел случайно: один за другим погибли старшие братья, а следующий по очереди, мейстер Эймон, отказался от короны ради служения Ночному Дозору. Так парень, которого знать считала полукрестьянином, стал Эйгоном V.

Он пытался реформировать королевство, дать больше прав простому народу. Но закончил трагически — в пожаре Летнего Замка, пытаясь вернуть драконов.

История лысого мальчика, ставшего королем, — пожалуй, самая человечная во всей саге Мартина. И сериал только начал ее рассказывать.

