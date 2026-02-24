Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось

Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось

24 февраля 2026 11:57
Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось

Этот мальчик с бритой головой изменит Вестерос.

На днях HBO показал финал первого сезона «Рыцаря Семи Королевств» — и зрители наконец увидели, каким вырос Эгг. Тот самый лысый мальчишка, который таскается за Дунканом Высоким и попадает в переделки. Кто же он на самом деле? В книгах Джорджа Мартина за этим персонажем скрывается глубокая история.

Эгг — это принц Эйгон Таргариен, четвертый сын принца Мейкара. По всем раскладам ему никогда не светил трон. Но судьба распорядилась иначе, и именно ему предстояло стать одним из самых необычных королей Вестероса.

В детстве Эгг мечтал о драконьем яйце, которое лежало в его колыбели, и о рыцарских подвигах. Но жизнь сложилась иначе: старший брат Эйрион утопил его кота в колодце, другой брат обрил его наголо, чтобы скрыть от посторонних, и в итоге мальчик оказался оруженосцем у странствующего рыцаря без гроша за душой.

Именно эти скитания с Дунканом Высоким сделали Эгга тем, кем он стал. Он видел, как живут простые люди, помогал крестьянам, страдавшим от засухи, и учился справедливости не по книгам, а в дорожной пыли. Все это время он носил с собой кольцо с гербом отца — на случай, если однажды придется раскрыть тайну.

Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось

На трон Эгг взошел случайно: один за другим погибли старшие братья, а следующий по очереди, мейстер Эймон, отказался от короны ради служения Ночному Дозору. Так парень, которого знать считала полукрестьянином, стал Эйгоном V.

Он пытался реформировать королевство, дать больше прав простому народу. Но закончил трагически — в пожаре Летнего Замка, пытаясь вернуть драконов.

История лысого мальчика, ставшего королем, — пожалуй, самая человечная во всей саге Мартина. И сериал только начал ее рассказывать.

Ранее мы писали: 2 сезон «Рыцаря Семи Королевств» будет совсем не похож на первый – у Мартина большие планы: «От 12 до 15 сезонов»

Фото: Кадры из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Читать дальше 1 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео) Смысл этой сцены «Игры престолов» зрители не понимали целых 12 лет: убийство Джоффри заиграло новыми красками (видео) Читать дальше 2 марта 2026
Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов» Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов» Читать дальше 2 марта 2026
Вслед за Дунком и Эггом: 5 сериалов и фильмов для тех, кто скучает по атмосфере «Рыцаря Семи Королевств» Вслед за Дунком и Эггом: 5 сериалов и фильмов для тех, кто скучает по атмосфере «Рыцаря Семи Королевств» Читать дальше 27 февраля 2026
«Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально «Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально Читать дальше 27 февраля 2026
8.9 на IMDb и никакой жести: кинокритик объяснил, почему «Рыцарь Семи Королевств» обогнал «Дом дракона» 8.9 на IMDb и никакой жести: кинокритик объяснил, почему «Рыцарь Семи Королевств» обогнал «Дом дракона» Читать дальше 27 февраля 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает «Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше