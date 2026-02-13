Любовь преодолевает все преграды: 8 неочевидных фильмов ко Дню святого Валентина

Фильм состоит из двух новелл, объединенных временем и местом действия. В первой рассказывается о сотруднике полиции, который проходит через тяжелое расставание с возлюбленной. Все меняется, когда на его пути возникает таинственная незнакомка, промышляющая контрабандой наркотиков. Вторая новелла посвящена еще одному полицейскому, чье сердце разбито. Он регулярно наведывается в круглосуточную закусочную, где работает эксцентричная продавщица, мечтающая переехать в Калифорнию.

«Чунгкингский экспресс» — культовая мелодрама Вонга Кар-Вая, благодаря которой о гонконгском постановщике узнал весь мир. Это, пожалуй, наиболее романтичная картина в карьере режиссера. Вопреки теме одиночества, свойственной большинству работ Кар-Вая, «Чунгкингский экспресс» полон остроумных диалогов и завершается на позитивной ноте. Недаром фильм так полюбился Квентину Тарантино, регулярно включающему его в число лучших.

Анса — сотрудница универмага, которую увольняют за то, что она забрала с работы просроченный бутерброд. Холаппа — сварщик, лишившийся своей должности из-за пьянства. Случайно встретившись, они идут в кино, после чего обмениваются телефонами. Однако нерасторопный Холаппа теряет клочок бумаги с номером.

«Опавшие листья» — триумфальное возвращение Аки Каурисмяки, до этого не снимавшего шесть лет. Фильм финского классика выдержан в том же ключе, что и его знаменитая «пролетарская трилогия», так что поклонники режиссера точно останутся в восторге. Впрочем, «Опавшие листья» наверняка понравятся и тем, кто знакомится с творчеством Каурисмяки впервые.

Саша — юная вампирша, которая не хочет убивать невинных. Под давлением родителей-кровопийц девушка все же выходит на охоту, в ходе которой знакомится со сверстником по имени Поль, думающем о суициде. Казалось бы, о лучшей кандидатуре для первого убийства нельзя и мечтать, но между двумя изгоями возникают чувства.

«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» — хоррор-мелодрама, похожая на «Реальных упырей» и «Тепло наших тел» одновременно. В фильме дебютантки Ариан Луи-Сеиз выдержан тонкий баланс между ужасами и романтикой: кровавые сцены разбавлены гэгами, а история любви подана без лишних сантиментов. Идеальный вариант для ценителей лампового инди-кино.

Кларенс Уорли — сотрудник видеопроката и горячий поклонник Элвиса Пресли. Неожиданно он встречает секс-работницу Алабаму, в которую влюбляется с первого взгляда. Кларенс помогает девушке сбежать от безжалостного сутенера, но за ними вслед устремляются отъявленные головорезы.

Когда-то давно у Тарантино не было денег на реализацию всех своих сценариев, поэтому права на некоторые из них ему пришлось продать. Так, в частности, случилось с «Настоящей любовью». Режиссерское кресло занял Тони Скотт, а в касте задействованы голливудские звезды — от Гари Олдмана и Кристофера Уокена до молодого Брэда Питта. Но все они меркнут на фоне Кристиана Слэйтера и Патриши Аркетт, образовавших одну из самых колоритных пар девяностых.

Мать Лулы нанимает киллера, чтобы устранить Сейлора — парня своей дочери, которого она не одобряет. Влюбленные пускаются в бега, заливая дорогу из желтого кирпича литрами крови.

Параллельно с сериалом «Твин Пикс», в который поначалу мало кто верил, Дэвид Линч работал над «Дикими сердцем» — постмодернистским роуд-муви о том, как «найти любовь в аду». Это редкий для режиссера прямолинейный фильм, где нет доппельгангеров и сюра, зато полно секса, насилия и рок-н-ролла, а всепоглощающая страсть между Николасом Кейджем и Лорой Дерн буквально сочится через экран. В 1990 году «Дикие сердцем» сенсационно взяли «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а за Линчем навсегда закрепился статус большого автора, каждый новый проект которого неизменно становился событием.

В фильме рассказывается о юноше, который вламывается в чужие дома и живет там, пока нет хозяев. Как-то раз он проникает в роскошные апартаменты, где знакомится с девушкой, пострадавшей от бытового насилия.

На рубеже веков Ким Ки Дук был самым известным южнокорейским режиссером, чье имя стало олицетворением «азиатского экстрима». Но в его фильмографии встречались не только шокирующие триллеры, но и сентиментальные работы, рассчитанные на широкую аудиторию. В 2003 году он снял притчу «Весна, лето, осень, зима», напоминавшую полотно художника-импрессиониста, а следом выпустил «Пустой дом» — необычную мелодраму, ставшую вершиной творчества корейца. Перед нами почти что немое кино: домушник не произносит ни слова, однако между ним и спасенной девушкой выстраивается крепкая эмоциональная связь, перерастающая в чистую любовь.

Марен живет с отцом, с которым регулярно переезжает с места на место. Виной тому ее врожденное пристрастие к человеческой плоти. После очередного инцидента терпению отца приходит конец. Он оставляет дочери-подростку пачку долларов, после чего уезжает восвояси. Обескураженная Марен решает найти мать, бросившую семью много лет назад и, вероятно, страдающую от схожего недуга. По пути одинокая девушка сталкивается с обаятельным Ли, который соглашается составить ей компанию.

«Целиком и полностью» — неординарный взгляд на каннибализм от Луки Гуаданьино. Под оберткой жесткого хоррора про людоедов, живущих среди простых смертных, скрывается атмосферное роуд-муви о подростковом бунте, похожий на «Пустоши» Терренса Малика. Влюбленные тинейджеры колесят по Америке 1980-х под синти-поп, между делом расправляясь со случайными встречными. Настоящий подарок всем фанатам арт-кино.

Боксеру Рео Катсураги ставят неутешительный диагноз — рак. В тот же вечер судьба сводит его с секс-работницей Моникой, которой докучают местные наркоторговцы. Заступившись за нее, Рео оказывается в эпицентре противостояния якудза и китайской триады.

Такаси Миике — японский постановщик, работоспособности которого остается только позавидовать. Вот уже 35 лет он снимает по две-три картины в год и работает в самых разных жанрах, нередко миксуя их между собой. В «Первой любви» зрителей ждет сплав романтической комедии и боевика, где головы летят с плеч все полтора часа. Вопреки бьющему через края насилию, это редкий случай, когда режиссер выдерживает тонкий жанровый баланс и не скатывается в откровенный гротеск. Драки и перестрелки разбавляются уместными гэгами, а основой для творящегося в кадре хаоса выступает милейшая история любви.