96% на RT и 5,3 млн просмотров на Netflix: аниме Devil May Cry вернется со 2-м сезоном – уже есть первые кадры

Netflix продолжает делать ставку на аниме-адаптации популярных видеоигр, и, судя по всему, не прогадал. Проект «Devil May Cry» стартовал весной 2025 года и моментально залетел в топы. Первый сезон посмотрели больше 5,3 млн зрителей, и этого хватило, чтобы стриминговая платформа официально запустила в работу продолжение.

Успех оказался заразительным не только для Netflix, но и для Capcom. После выхода аниме продажи Devil May Cry 5 подскочили на 900 тысяч копий. Люди пересмотрели сериал и побежали перепроходить старую добрую классику. Критики тоже остались довольны: рейтинг на Rotten Tomatoes застыл на отметке 96%.

В сети уже появились первые кадры второго сезона – ими эксклюзивно поделился Collider. Здесь засветились знакомые всем фанатам лица: Данте, его братец Вергилий и Леди.

За сюжет по-прежнему отвечает Ади Шанкар, тот самый человек, который подарил нам отличную адаптацию Castlevania. Сюжет второго сезона сфокусируется на противостоянии братьев.

А вот что обещает фанам сам Шанкар:

«У меня аллергия на шаблоны. Мне не нравится, когда успешные шоу превращаются в комфортную жвачку. Так что Devil May Cry не будет ходить кругами. Хочу, чтобы второй сезон словил вайб франшизы нулевых, когда зритель понятия не имеет, куда свернет сюжет дальше».

Премьера второго сезона назначена на 12 мая. Так что у всех, кто еще не успел, есть пара месяцев, чтобы наверстать упущенное и вспомнить, как круто Данте рубит демонов своим верным мечом.

