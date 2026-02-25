Мориарти после «Шерлока» лишь однажды снялся в детективе: ждали 15 лет, но актера из фильма вырезали почти целиком

Режиссер, конечно, извинился. Но нам-то от этого не легче.

После триумфального Мориарти в «Шерлоке» ВВС Эндрю Скотт почти 15 лет избегал детективного жанра, и вот – громкая франшиза, «Достать ножи: Воскрешение покойника» Райана Джонсона, третий фильм о Бенуа Блане. Казалось бы, идеальное попадание: детектив, ансамбль звезд, простор для харизмы. На деле – девять реплик и ощущение, что актер просто «постоял в кадре».

По сюжету Скотт играет Ли – писателя-фантаста с подмоченной репутацией, зависающего в конспирологических чатах. Формально мотив у него есть: священник Уикс угрожал «похоронить» его книгу. Но зрители на Reddit недоумевают:

«В чем вообще был смысл его персонажа?», «Он даже не выглядел правдоподобным подозреваемым», «С таким актером можно было сделать больше».

И правда – в отличие от других звезд каста, Ли толком не вовлечен в ключевые твисты. Ни громких сцен, ни личного конфликта, ни кульминационного выхода. Один из пользователей даже подсчитал, что у него «что-то около девяти внятных реплик».

Позже всплыла деталь, которая многое объясняет. Райан Джонсон в интервью признался: у героя Скотта была отдельная сюжетная линия, связанная с происхождением орудия убийства и расследованием в его доме, но эту арку… вырезали на монтаже.

Режиссер даже извинился перед актером, но от объяснения легче не становится. Один из крутейших актеров поколения оказался декоративным элементом в истории, где каждый второй должен быть подозреваемым.

Для фанатов Мориарти это особенно обидно – слишком уж очевиден был потенциал, который так и не реализовали.

