Качество уровня Netflix: 5 российских сериалов ничем не уступающих зарубежным

ВИЧ в СССР, дуэли и Иван Янковский в галстуке — если вы не понимаете о чем речь, то наша подборка для вас. Потому что пока «Нетфликс» закрывает проекты, у нас снимают сериалы, которые ребята из Лос-Анджелеса купили бы не глядя, если бы не политика и не гордость.

Мы серьезно: некоторые из этих пяти проектов уже проданы за границу, а некоторые просто лежат и ждут, когда ситуация в мире наладится, и их адаптируют западные режиссеры.

Начнем с маньяков. «Фишер» — не просто «еще один детектив про 90-е», а натуральная русская хтонь. Оперативники настолько же уставшие, как и Марти с Растом из «Настоящего детектива», а в кадре столько серости и грязи, что хочется вымыть руки. Иван Янковский выглядит будто не спал неделю (хотя ростовский акцент сыграть не может). И да, это реальная история серийного убийцы из Подмосковья.

Если хочется «Игры в кальмара», но чтобы своя, родная, — включайте первый сезон «Игры на выживание». Только, умоляю, только первый. Там мало известных лиц, и это плюс, выглядит проект реально страшно, потому что актеры похожи на обычных людей, а не на голливудских красавчиков.

«Черная весна» звучит как подростковая драма, да? А это дуэли на пистолетах. Школьники решают конфликты не кулаками в туалете, а выстрелами. Это одновременно дико и странно затягивает, хотя конфликты и крутятся вокруг подростков.

«Нулевой пациент» — тот случай, когда российский сериал можно ставить в один ряд с «Чернобылем» от HBO. Это история про вспышку ВИЧ в Элисте в 80-х. В проекте нет морализаторства и плакатных лозунгов. Смотреть за тем, как врачи, которые не понимают, с чем столкнулись, сложно, но обязательно нужно всем любителям документальной драмы.

И напоследок — «Чики». Вот честно: кто бы мог подумать, что сериал про четырех бывших работниц сферы оказания услуг для взрослых станут самым человечным проектом? Ирина Горбачёва и Варвара Шмыкова выдают такие диалоги, что хочется записывать в блокнот. Зайдет фанаткам «Секса в другом городе».

Российские сериалы перестали быть тем, что включают для фона во время готовки. Они достойны того, чтобы их посмотрели во всем мире.