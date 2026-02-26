Этот фильм собрал свыше $424 млн – и стал самым кассовым в США: за 2025-й так не смог даже «Майнкрафт»

Пока мы тут обсуждаем детективы, в Америке уже почти три месяца без остановки рубит кассу один мульт. И это не просто мультик для детей – это случай, когда звери собирают больше денег, чем люди с их дорогущими блокбастерами.

Речь про вторую часть «Зверополиса». Картина вышла в прокат и сделала то, что удаётся далеко не каждому сиквелу – обошла всех конкурентов.

За почти три месяца сборы в США перевалили за 424 миллиона долларов. Это больше, чем у нашумевшего «Minecraft в кино», который остановился на 424 миллионах.

Напомним, что на этот раз Джуди и Нику предстоит распутать заговор, связанный с несправедливым изгнанием рептилий из города сто лет назад. Тут и динамика, и юмор, и детектив в одном флаконе – в общем зритель в Америке явно знает, за что платит деньги.

К слову, в мировом прокате дела ещё круче – мульт собрал 1,7+ миллиарда долларов. А вот как сейчас выглядит топ-5 самых кассовых фильмов 2025-го по всему миру:

Место Название Сборы 1 «Нэчка побеждает Царя драконов» $2 259 822 417 2 «Зверополис 2» $1 711 613 794 3 «Аватар: Пламя и пепел» $1 329 522 165 4 «Лило и Стич» $1 038 027 526 5 «Minecraft в кино» $958 149 195

