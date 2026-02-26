Этот фильм собрал свыше $424 млн – и стал самым кассовым в США: за 2025-й так не смог даже «Майнкрафт»

Пока мы тут обсуждаем детективы, в Америке уже почти три месяца без остановки рубит кассу один мульт. И это не просто мультик для детей – это случай, когда звери собирают больше денег, чем люди с их дорогущими блокбастерами.
Речь про вторую часть «Зверополиса». Картина вышла в прокат и сделала то, что удаётся далеко не каждому сиквелу – обошла всех конкурентов.
За почти три месяца сборы в США перевалили за 424 миллиона долларов. Это больше, чем у нашумевшего «Minecraft в кино», который остановился на 424 миллионах.
Напомним, что на этот раз Джуди и Нику предстоит распутать заговор, связанный с несправедливым изгнанием рептилий из города сто лет назад. Тут и динамика, и юмор, и детектив в одном флаконе – в общем зритель в Америке явно знает, за что платит деньги.
К слову, в мировом прокате дела ещё круче – мульт собрал 1,7+ миллиарда долларов. А вот как сейчас выглядит топ-5 самых кассовых фильмов 2025-го по всему миру:
|Место
|Название
|Сборы
|1
|«Нэчка побеждает Царя драконов»
|$2 259 822 417
|2
|«Зверополис 2»
|$1 711 613 794
|3
|«Аватар: Пламя и пепел»
|$1 329 522 165
|4
|«Лило и Стич»
|$1 038 027 526
|5
|«Minecraft в кино»
|$958 149 195
Ранее мы писали: «Нет пути в Китай»: «Человека-Паука 4» точно лишат популярного «героя» из-за зрителей Поднебесной