Начался прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля

Объявлен прием заявок на 18-й Московский питчинг дебютантов, который состоится в ходе 48-го Московского международного кинофестиваля. По устоявшейся традиции питчинг станет одной из главных индустриальных платформ для представления проектов и содействия молодым кинематографистам. Питчинг организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В питчинге могут принять участие начинающие сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие ограниченный опыт реализованных проектов (не более чем в одном реализованном полнометражном проекте в категориях: «полный метр», «проекты в стадии завершения», «микродрамы», и не более, чем в 3 (трех) проектах, вышедших в кинопрокат, или представленном на фестивалях и онлайн-платформах, проектах в категории «документальное кино и сериалы»). К конкурсу допускаются только граждане РФ.
Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию на сайте Скрипт.Мувистарт и заполнить анкету по ссылке.
Анкету требуется дополнить следующими материалами:
- синопсис проекта будущего фильма (до 3 страниц);
- сценарий;
- презентация;
- видеоматериалы (если имеются).
Материалы принимаются на русском языке в формате PDF (шрифт Courier New, кегль 12).
Прием заявок открыт с момента публикации Регламента и заканчивается 15 марта 2026 года включительно.
Общий призовой фонд составляет 2 млн рублей — по 500 000 рублей в каждой категории. Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта. Питчинг проводится по следующим категориям:
- «Полнометражное кино»;
- «Документальное кино и сериалы»;
- «Микродрамы»;
- «Проекты в стадии завершения».