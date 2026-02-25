Оповещения от Киноафиши
Начался прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля

25 февраля 2026 15:11
Общий призовой фонд питчинга составит 2 миллиона рублей.

Объявлен прием заявок на 18-й Московский питчинг дебютантов, который состоится в ходе 48-го Московского международного кинофестиваля. По устоявшейся традиции питчинг станет одной из главных индустриальных платформ для представления проектов и содействия молодым кинематографистам. Питчинг организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В питчинге могут принять участие начинающие сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие ограниченный опыт реализованных проектов (не более чем в одном реализованном полнометражном проекте в категориях: «полный метр», «проекты в стадии завершения», «микродрамы», и не более, чем в 3 (трех) проектах, вышедших в кинопрокат, или представленном на фестивалях и онлайн-платформах, проектах в категории «документальное кино и сериалы»). К конкурсу допускаются только граждане РФ.

Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию на сайте Скрипт.Мувистарт и заполнить анкету по ссылке.

Анкету требуется дополнить следующими материалами:

  • синопсис проекта будущего фильма (до 3 страниц);
  • сценарий;
  • презентация;
  • видеоматериалы (если имеются).

Материалы принимаются на русском языке в формате PDF (шрифт Courier New, кегль 12).

Прием заявок открыт с момента публикации Регламента и заканчивается 15 марта 2026 года включительно.

Общий призовой фонд составляет 2 млн рублей — по 500 000 рублей в каждой категории. Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта. Питчинг проводится по следующим категориям:

  • «Полнометражное кино»;
  • «Документальное кино и сериалы»;
  • «Микродрамы»;
  • «Проекты в стадии завершения».
Фото: Московский питчинг дебютантов
