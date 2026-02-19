Оповещения от Киноафиши
Перехватило дыхания от сюжетного поворота в этом коротком ужастике: 10 минут смотрел – полчаса приходил в себя

Перехватило дыхания от сюжетного поворота в этом коротком ужастике: 10 минут смотрел – полчаса приходил в себя

19 февраля 2026 16:30
Перехватило дыхания от сюжетного поворота в этом коротком ужастике: 10 минут смотрел – полчаса приходил в себя

До сих пор не верится, что короткометражку с такой завязкой не превратили в полный метр.

Есть хорроры, которые пугают кровью, монстрами и скримерами, а есть такие, что за несколько минут делают то, на что крупнобюджетным проектам порою не хватает и часа. «Кукольник» Алана Лугера вышел в 2017 году и за 10 минут развернул историю, на которую иные полнометражные хорроры тратят в разы больше.

По описанию все звучит знакомо. Скорбящая мать привязывается к магическому заменителю своего умершего ребенка. Но маленькие чудеса влекут за собой большие последствия…

Мать, потерявшая сына, обращается к мастеру, способному создать «замену». Он предупреждает о правилах. Она соглашается на все.

– Мне понадобится комплект одежды, которую он носил хотя бы раз. Не стирайте ее. – Это действительно сработает? – Никто никогда не просил вернуть их деньги.

Перехватило дыхания от сюжетного поворота в этом коротком ужастике: 10 минут смотрел – полчаса приходил в себя

Дальше у нас – территория тонкой психологии. Никаких монстров из шкафа, никаких дешевых скримеров. Фильм пугает тем, что показывает, как легко человек, переживающий утрату, может шагнуть в иллюзию и остаться там.

«Можно пользоваться, но опасно злоупотреблять…», – вполне понятный слоган с небольшим намеком.

Лучше смотреть в оригинале с субтитрами – фильм есть на YouTube. После финального твиста в моем сердце осталась странная пустота и один-единственный вопрос: почему такой хай-концепт не получил достойную полнометражку?

Фото: Кадр из фильма «Кукольник» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
