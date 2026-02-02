Лучшим фильмом кинофестиваля «Сандэнс» была признана «Жозефина»

30 января подошел к концу очередной фестиваль «Сандэнс». Это крупнейший и наиболее престижный смотр независимого кино в США. Примечательно, что главного победителя выбирают не члены жюри, а рядовые зрители. Лучшим фильмом стала драма Бет де Араужо под названием «Жозефина». Эта картина, главные роли в которой исполнили Мэйсон Ривз, Ченнинг Татум и Джемма Чан, получила приз зрительских симпатий и Гран-при жюри.

В центре сюжета — восьмилетняя Жозефина, которая становится свидетельницей жестокого изнасилования женщины в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. В дальнейшем девочка пытается при помощи родителей осмыслить увиденное, что приводит к ее преждевременному взрослению. Фильм основан на личном опыте де Араужо.

Вместе с «Жозефиной» Гран-при удостоились картины Nuisance Bear (Американское документальное кино), «Стыд и деньги» (Мировое драматическое кино) и To Hold a Mountain (Мировое документальное кино).

Награда за лучший сценарий была вручена Лизе Сарджент за фильм «Отведи меня домой». В категории «Лучшая режиссура» победил Джозеф Кубота Владыка, снявший фильм «Ха-Чан, тряси попкой!».