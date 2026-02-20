Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Будет конец всего»: «Симпсонов» могут продолжить без Гомера или Мэгги, но лишь одного героя мульта всерьез не убьют никогда

«Будет конец всего»: «Симпсонов» могут продолжить без Гомера или Мэгги, но лишь одного героя мульта всерьез не убьют никогда

20 февраля 2026 08:40
«Будет конец всего»: «Симпсонов» могут продолжить без Гомера или Мэгги, но лишь одного героя мульта всерьез не убьют никогда

Выбор шоураннеров неочевиден, но понятен.

Создатели «Симпсонов» готовы на многое. За 37 сезонов они отправляли Гомера в космос, убивали второстепенных персонажей, стирали реальность и даже «закрывали» сериал 12 раз в прошлогодней «прощальной» серии. Но есть персонаж, чья смерть для сценаристов – табу.

В интервью Collider, приуроченном к 800-му эпизоду, исполнительный продюсер Майк Прайс раскрыл карты.

Когда команда придумывала сюжет, где Санта-Маленький Помощник оказывается на грани жизни и смерти, у авторов даже мысли не возникло сделать финал мрачным.

«Будет конец всего»: «Симпсонов» могут продолжить без Гомера или Мэгги, но лишь одного героя мульта всерьез не убьют никогда

«Никогда не было варианта, где собака действительно умирает, – говорит Прайс. – Это будет концом всего».

Почему именно пёс? Потому что в мире «Симпсонов» он – единственный по-настоящему невинный персонаж. Барт хулиганит, Мардж иногда заносит, Лиза бывает невыносимо правильной, а Гомер... ну, вы знаете. Но пёс просто любит семью и не умеет предавать.

Его смерть, по словам шоураннеров, разрушила бы тот хрупкий баланс, на котором держится мультсериал все эти годы.

Так что «Симпсоны» могут однажды остаться без Барта, без Мо, без мистера Бёрнса. Но убрать пса – значит сломать ту самую необъяснимую магию, которая заставляет зрителей возвращаться к жёлтой семейке 37 лет подряд.

Фото: Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники» Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники» Читать дальше 24 февраля 2026
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
«Как вы вообще смеете?»: Кит Харрингтон спустя 6 лет пошел войной на всех, кто недоволен финалом «Игры престолов» «Как вы вообще смеете?»: Кит Харрингтон спустя 6 лет пошел войной на всех, кто недоволен финалом «Игры престолов» Читать дальше 25 февраля 2026
Любимый завтрак Озчивита попал даже в «Великолепный век»: турки его готовят по-особому – но и вы справитесь за 20 минут (рецепт) Любимый завтрак Озчивита попал даже в «Великолепный век»: турки его готовят по-особому – но и вы справитесь за 20 минут (рецепт) Читать дальше 25 февраля 2026
Этот детектив с оценкой 8.2 прячется от зрителей с 2009-го: тот, кто нашел, не может оторваться Этот детектив с оценкой 8.2 прячется от зрителей с 2009-го: тот, кто нашел, не может оторваться Читать дальше 25 февраля 2026
Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Читать дальше 25 февраля 2026
Россияне окончательно разлюбили турецкие сериалы: в топах держится лишь один турдизи – и во всем виновата «Игра в кальмара» Россияне окончательно разлюбили турецкие сериалы: в топах держится лишь один турдизи – и во всем виновата «Игра в кальмара» Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше