«Будет конец всего»: «Симпсонов» могут продолжить без Гомера или Мэгги, но лишь одного героя мульта всерьез не убьют никогда

Создатели «Симпсонов» готовы на многое. За 37 сезонов они отправляли Гомера в космос, убивали второстепенных персонажей, стирали реальность и даже «закрывали» сериал 12 раз в прошлогодней «прощальной» серии. Но есть персонаж, чья смерть для сценаристов – табу.

В интервью Collider, приуроченном к 800-му эпизоду, исполнительный продюсер Майк Прайс раскрыл карты.

Когда команда придумывала сюжет, где Санта-Маленький Помощник оказывается на грани жизни и смерти, у авторов даже мысли не возникло сделать финал мрачным.

«Никогда не было варианта, где собака действительно умирает, – говорит Прайс. – Это будет концом всего».

Почему именно пёс? Потому что в мире «Симпсонов» он – единственный по-настоящему невинный персонаж. Барт хулиганит, Мардж иногда заносит, Лиза бывает невыносимо правильной, а Гомер... ну, вы знаете. Но пёс просто любит семью и не умеет предавать.

Его смерть, по словам шоураннеров, разрушила бы тот хрупкий баланс, на котором держится мультсериал все эти годы.

Так что «Симпсоны» могут однажды остаться без Барта, без Мо, без мистера Бёрнса. Но убрать пса – значит сломать ту самую необъяснимую магию, которая заставляет зрителей возвращаться к жёлтой семейке 37 лет подряд.