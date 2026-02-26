Оповещения от Киноафиши
Устала ждать 2-й сезон «Берлина» – глянула 3 сериала про ограбления: фанатам «Бумажного дома» на заметку

26 февраля 2026 08:11
Каждый так или иначе перекликается темами с хитом Netflix.

Я просто всей душой обожаю «Бумажный дом» – люблю в нем абсолютно все, от задумки до актеров. Но он, как вы знаете, давно закончился. В lекабре 2023 Netflix порадовал нас спин-оффом про Берлина, но ожидание второго сезона уж слишком затянулось (проект наконец выйдет 15 мая 2026-го).

Разумеется, в ожидании приходится искать альтернативы. За все время я посмотрела несколько сериалов, которые помогли мне скрасить ожидание, а тремя из них особенно хочу с вами поделиться.

«Грабители» (2012)

IMDb: 7.2

Устала ждать 2-й сезон «Берлина» – глянула 3 сериала про ограбления: фанатам «Бумажного дома» на заметку

Трое сотрудников фирмы, где пересчитывают и сортируют старые деньги, решают ограбить собственную контору. Менеджер, курьер и охранник – у каждого своя причина ненавидеть начальство.

Казалось бы, идеальный план, но, разумеется, всё идет не по сценарию. Кстати, тут интересный формат: сначала показывают само ограбление, а потом постепенно раскрывают предысторию и мотивы героев.

Тут всего 4 серии, так что осилите быстро.

«Люпен» (2021)

IMDb: 7.5

Устала ждать 2-й сезон «Берлина» – глянула 3 сериала про ограбления: фанатам «Бумажного дома» на заметку

Ассан Диоп – поклонник книг про Арсена Люпена и мастер перевоплощений. Он планирует совершить дерзкое ограбление в Лувре, чтобы отомстить за отца, которого несправедливо обвинили в преступлении 25 лет назад.

Вообще по вайбу проект очень похож на «Берлина». Те же великие цели, а не просто кража ради кражи, потрясающий визуал (от пейзажей до нарядов) и обаятельный герой.

«Кларк» (2022)

IMDb: 7.3

Устала ждать 2-й сезон «Берлина» – глянула 3 сериала про ограбления: фанатам «Бумажного дома» на заметку

Тоже очень близкий ко вселенной «Бумажного дома» сериал, но с другой стороны. Он расскажет про Кларка Олофссона (его играет Билл Скарсгард).

Герой с молодых лет промышлял преступлениями, постоянно сбегал из тюрем и в итоге организовал ограбление банка в Стокгольме в 1973 году. Именно тогда заложники впервые прониклись симпатией к похитителям – позже это назовут «стокгольмским синдромом».

Помните же, что в «Бумажном доме» заложники тоже были весьма расположены к грабителям? А у Моники с Денвером даже случилась любовь. В общем, рекомендую!

Ранее мы писали: Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике

Фото: Кадры из сериалов «Берлин», «Грабители», «Люпен», «Кларк»
Ольга Назарова
