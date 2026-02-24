Оповещения от Киноафиши
Сериал ждет долгая жизнь: HBO утвердил формат «Рыцаря Семи Королевств» — и вот сколько серий получит 2 сезон

Сериал ждет долгая жизнь: HBO утвердил формат «Рыцаря Семи Королевств» — и вот сколько серий получит 2 сезон

24 февраля 2026 14:39
24 февраля 2026 14:39

История Дунка и Эгга только начинается.

История Дунка и Эгга только начинается.

Первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» завершился 23 февраля, и зрители уже строят догадки, когда увидят продолжение. Шоу, основанное на повестях Джорджа Мартина о Дунке и Эгге, сходу покорило аудиторию: на IMDb у него 8,7, на Кинопоиске — 8,6, а рейтинг свежести на Rotten Tomatoes достиг 93% . Понятно, почему фанаты требуют продолжения.

Хорошая новость: второй сезон уже официально анонсирован, и его снимают прямо сейчас в Северной Ирландии . Вслед за финалом шоураннер Айра Паркер поделился подробностями. Главная цифра, которую все ждали: количество серий останется прежним — их снова будет шесть.

Это идеальное количество для нас, — объяснил Паркер в интервью Variety. — Мы с HBO отлично поладили. Они сказали, что эпизоды от 30 до 60 минут — это нормально, что дает нам поле для экспериментов.

Сериал ждет долгая жизнь: HBO утвердил формат «Рыцаря Семи Королевств» — и вот сколько серий получит 2 сезон

Второй сезон возьмет за основу повесть «Присяжный рыцарь» — вторую часть цикла о похождениях странствующего рыцаря и его лысого оруженосца. Планы у создателей амбициозные.

Если первый сезон экранизировал «Межевого рыцаря», а второй возьмется за «Присяжного», то третий, по слухам, закроет «Таинственного рыцаря». Как и в «Игре престолов», которая уделяла много внимания деталям, зрителям подробно расскажут обо всей жизни героев.

Мартин уже поделился с авторами сериала записками на 15 новелл, так что материала хватит на годы вперед. Премьера второго сезона запланирована на 2027 год. Ждать осталось долго, а интрига уже закручена.

Ранее мы писали: 2 сезон «Рыцаря Семи Королевств» будет совсем не похож на первый – у Мартина большие планы: «От 12 до 15 сезонов»

Фото: Кадры из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
