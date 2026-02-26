Стало только хуже: чем новая версия «Убить Билла» отличается от старой – и вот это ждали 20 лет?

Конечно же, никто не переписывал сюжет, но все равно есть чувство, что шум вокруг премьеры того не стоил.

«Убить Билла: Кровавое дело целиком» наконец вышло на зарубежных цифровых платформах. Почти 20 лет фанаты Квентина Тарантино грезили моментом, когда можно будет увидеть объединенную версию культовой дилогии без дурацкого черно-белого фильтра и с обещанными дополнительными сценами. И вот свершилось. Только радость вышла неполной.

Главное, что нужно знать: новой версии как таковой нет. Есть тот же фильм, просто склеенный из двух частей, с убранным клиффхэнгером и рекапом. И несколькими бонусами, которые либо бесполезны, либо уже были доступны раньше.

Начнем с того, чего ждали больше всего, – цветная версия резни в Доме голубых листьев.

Да, ее наконец можно увидеть без монохрома. Но, во-первых, эти сцены уже давно выходили в Японии в издании без возрастного рейтинга. Во-вторых, кровь и расчлененка смотрятся эффектно, но на восприятие фильма это влияет ровно никак.

Те, кто хотел, уже посмотрели. Остальным было все равно.

Расширенный аниме-сегмент про О-Рен Ишии – еще одна «фишка» новой версии. В нем юная убийца расправляется не только с боссом якудзы, но и с его подчиненным.

Только вот сцена, мягко говоря, выбивается из ритма. Миньон после босса – это как десерт после ужина, когда ты уже объелся. К тому же качество анимации здесь заметно хуже, контуры размыты, и это режет глаз.

Но главный перл – это сцена после титров, сделанная в коллаборации с Fortnite. Короткометражка про сестру Гого Юки, которая мстит Невесте, нарисована в движке Unreal Engine и выглядит прилично, но камео Билла (озвученного самим Тарантино) и персонажей игры только добивают ощущение, что это просто рекламный трюк.

На постере даже слово «режиссер» написано с ошибкой – и это, кажется, лучшая метафора для всего этого мероприятия.

И да, новая версия вышла в 4К. Но это маркетинговый обман. Фильм снят на 35-мм пленку, но смонтирован в 2К, и тот же скан использовали для «реставрации». Зерно задавили фильтрами, настоящего 4K тут нет, заметил кинокритик Никита Лаврецкий.

«Кровавое дело целиком» – это событие для коллекционеров и тех, кто хочет пересмотреть фильм на большом экране. Но нового там почти ничего нет. А то, что есть, точно не стоило двадцати лет ожидания.

