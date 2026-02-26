Какие аниме смотрят олимпийские чемпионы: топ-5 любимых тайтлов фигуристки Алисы Лю

Ожидали тут что-то мотивирующее и про спорт? Как бы не так.

Скажите, ну часто у олимпийских чемпионов спрашивают, какое аниме они любят? Обычно разговоры совсем про другое: спорт, подготовка, режим, планы на следующий сезон. Это понятно, на то они и чемпионы. Но вот человеческая сторона, увлечения, вкусы – это чаще всего остается за кадром.

Но только не в случае с олимпийской чемпионкой Алисой Лю. Она как раз из тех, у кого нельзя было о таком не спроситесь. Фигуристка – типичная представительница зумеров, которые выросли на поп-культуре, впитывают контент тоннами и не делят его на «серьезный» и «несерьезный».

И если уж выдался шанс узнать, что смотрит человек с золотой медалью, мимо проходить точно не стоит. Вот ей и задали вопрос про любимые аниме. Спортсменка охотно поделилаь пятеркой тайтлов, добавив:

«Я просто перечислю без привязки к местам».

Так что дальше разбираем каждый тайтл из этого списка – с рейтингами и краткими сюжетами, как полагается.