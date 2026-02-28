Именно этот фильм прославил Кинга — хоррор заработал в 18 раз больше бюджета: и только спустя 4 года вышло «Сияние»

Хотя писатель считал роман слабым (и даже пытался его выбросить).

За три года до того, как Джек Торранс замахнулся топором на дверь ванной в «Сиянии», на экраны вышла «Кэрри» Брайана Де Пальмы. Именно этот фильм открыл Стивена Кинга миру кино и доказал, что его истории могут работать не только на бумаге.

Сам роман появился почти случайно. Кинг писал историю про забитую старшеклассницу с телекинетическими способностями на спор с другом, который утверждал, что писатель не способен создать убедительного персонажа-женщину. Рукопись он чуть не выбросил в мусорку, но жена Табита откопала черновик и настояла на продолжении. Так родилась «Кэрри».

Де Пальма снял фильм за смешные по нынешним меркам деньги — 1,8 миллиона долларов. В прокате картина собрала больше 33 миллиона и получила две номинации на «Оскар»: за лучшую женскую роль (Сисси Спейсек) и лучшую женскую роль второго плана (Пайпер Лори).

Спейсек, кстати, так вжилась в образ, что на время съемок перестала общаться с коллегами, развесила в гримерке иконы и ходила в окровавленном платье три дня.

Фильм дал путевку в жизнь целой плеяде будущих звезд. 22-летний Джон Траволта мелькнул в роли школьного хулигана, Эми Ирвинг и Уильям Кэтт пробовались на роли в «Звездные войны», но попали в «Кэрри».

А кульминационная сцена с ведром свиной крови на выпускном балу до сих пор считается одной из самых запоминающихся в истории хоррора.

Сам Кинг сначала не был в восторге от своего дебютного романа, называл его «аморфным» и «неуклюжим». Но экранизацию оценил высоко, отметив, что она получилась даже стильнее книги.

А вот с «Сиянием», которое вышло следом, все было не так гладко — Кинг невзлюбил версию Стэнли Кубрика за то, что режиссер выкинул из истории человечность и сделал Джека Торранса безумным с самого начала. Но это уже было неважно, ведь «Кэрри» уже проложила дорогу всем остальным.

