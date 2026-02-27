Оповещения от Киноафиши
«Все сошло на нет»: Павлик из фильма «Мужики!» исчез с экранов на пике — вот что стало со звездой СССР спустя годы

27 февраля 2026 11:11
Павлик

Казалось, у мальчика впереди большое будущее.

Многие помнят фильм «Мужики!» в первую очередь из-за истории взрослого выбора и поступка главного героя. Но не меньше в память врезался маленький Павлик: молчаливый, упрямый и очень искренний мальчишка. Для многих зрителей он так и остался «тем самым ребенком из кино», хотя он уже давно вырос во взрослого мужчину-бизнесмена.

Павлик — один из трех детей, ради которых герой Александра Михайлова решается на, по сути, взрослый и очень тяжелый поступок: забрать всех под одну крышу и начать жизнь заново. Роль исполнил Петр Крылов, и для него этот фильм стал первым и последним в кино.

Как он вообще попал на съемки

На площадку Петр пришел не «с улицы». Его мама сыграла в картине небольшую эпизодическую роль — продавщицу универмага. Так мальчик оказался среди актеров и быстро стал частью съемочного процесса.

По воспоминаниям участников группы, он и второй мальчик, Михаил Бузылев-Крэцо, доставляли съемочной группе немало хлопот. Бегали, ссорились, мирились, шумели — обычные дети. Успокаивать их чаще всего удавалось только режиссеру Искре Бабич.

Почему так и не стал актером

После выхода «Мужиков!» предложения действительно были. Фильм посмотрели десятки миллионов зрителей, мальчиков узнавали, режиссеры интересовались. Но дальше Петр просто сказал «нет».

Была ответственность по учебе, а может, сценарии просто не нравились. Я пару раз отказался, а потом все сошло на нет.

Началась школа, появилась нагрузка, ответственность. Без лишних сожалений кино просто осталось в прошлом. Он решил двигаться в другом направлении.

Учеба вместо съемок

После школы Петр Крылов поступил в МГИМО. Кино он не вспоминал и не пытался к нему вернуться — учеба, а затем работа заняли все время. И сегодня звезда СССР далек от актёрской среды. Он работает в сфере недвижимости, живет за городом, женат. Личную жизнь предпочитает не обсуждать, известно лишь, что супругу зовут Вероника.

В интервью он говорил, что хотел бы детей — и что вопросы, которые поднимает фильм «Мужики!», до сих пор считает сложными и неочевидными даже для взрослого человека.

Вот так и закончился очень важный, но уже закрытый этап. И, пожалуй, именно это больше всего удивляет зрителей: мальчик, которого помнят миллионы, так и не стал актером — и, судя по всему, ни разу об этом не пожалел.

Фото: Кадры из фильма «Мужики!» (1981), кадр из программы «Привет, Андрей!»
Валерия Белашкова
