Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс

Джон Сноу из «Игры престолов» недавно перечитал «Кубок огня» и обратил внимание на то, мимо чего проходили годами. Турнир трёх волшебников, который позиционируется как главное событие года, на деле — максимально странное зрелище, за которым никто ничего не видит.

«Это хорошая книга, и концовка отличная. Но у меня есть вопросы по поводу сюжетных дыр в турнире. Не очень-то интересно за ним наблюдать, правда? Кроме испытания с драконом, остальные — под водой, где никто ничего не видит, и в лабиринте, куда вообще не заглянуть. Так в чём тогда смысл для всей школы?» — поделился Кит Харингтон.

И ведь правда. Второе испытание проходит в Чёрном озере — ученики, преподаватели и приезжие гости просто стоят на берегу и ждут. Третье — магический лабиринт, за стенами которого ничего не разглядеть. Часами все пялятся на живую изгородь в надежде, что оттуда кто-нибудь выйдет.

Фанаты давно копали в эту сторону. Критикуют не только плохую видимость, но и общую логику: возрастные ограничения, которые почему-то не работают для Гарри, магический контракт, о котором никто ничего не объясняет, оценки, которые ставят «на глаз». А четвёртая книга — самая объёмная в серии — в экранизации превратилась в двухчасовой аттракцион, где вырезали кучу деталей, из-за чего несостыковок стало только больше.

С Харингтоном сложно спорить, хотя на его месте лучше вообще молчать. Ведь в случае с Джоном Сноу ляпов куда больше, чем с Гарри Поттером. Возьмем хоть вылазку отряда за Стену в «Игре престолов». Почему было не взять кого-то присмерти, выставить за стену и не дождаться, пока тот отойдет в мир иной. Вместо этого герои потеряли часть отряда и дракона, получив одного нетопыря.

«Как вы вообще смеете?»: Кит Харингтон спустя 6 лет пошел войной на всех, кто недоволен финалом «Игры престолов».