Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за июнь 2026 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Про жизнь
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 июня 2026
Девушка влюбляется в призрака в трейлере романтического фильма «Между небом и землей»
Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах
29 июня 2026
Объявлены имена ведущих и участников фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Стали известны первые подробности деловой программы юбилейного Национального рекламного форума
26 июня 2026
Телеканал РУ.ТВ анонсировал Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках «Страна звучит»
Что читать в начале июля?
Члены семейства меняются телами в трейлере комедии «Кто есть кто?»
25 июня 2026
9–13 июля в Калужской области пройдет очередной фестиваль «Бессонница»
Пассажиров самолета атакуют неведомые монстры в трейлере хоррор-триллера «Рейс 298»
В прокат выйдет анимационный фильм Леонида Шмелькова «Непокой»
Марибель Верду сталкивается с сумеречным террором в трейлере хоррора «Оно приходит снизу»
В прокате стартует социальная драма «Где ты?»
24 июня 2026
Форум «ШУМ» и телеканал ТНТ совместно развивают медиа и туризм
Немой мастер неистово дерется ради спасения дочери в трейлере боевика «Живая ярость»
Девять фильмов, девять историй: полный обзор конкурсной программы «Нового движения»
23 июня 2026
В прокат выйдет 4K-реставрация мультфильма Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки»
Тепло любимой сказки со зрелищными спецэффектами: на ТВ состоится премьера нового «Буратино»
19 июня 2026
Именитые артисты выступят на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово»
17 июня 2026
Что смотреть в кино на этой неделе
Состоялся отбор участников для нового шоу талантов «Хочу на ТНТ»
Группа AY YOLA дала эксклюзивное интервью журналу «КиноРепортер»
«Хочу поучаствовать в Олимпийских играх и победить». Алина Соколова — о боевых сценах, черном поясе и съемках в «Малыше-каратисте»
16 июня 2026
Любовь помогает девушке вернуть вкус к жизни в трейлере мелодрамы «Всё, что мы потеряли»
Бренд Monte Carlo презентовал линейку спортивной одежды для падела
Актер Антон Богданов ответил на вопросы Киноафиши
Открыт прием заявок на конкурс экспресс-съемок фильма «Киноспринт»!
15 июня 2026
Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально
11 июня 2026
ТНТ привёз «Мастеров игры» в Санкт-Петербург
Ради стройной фигуры девушка идет на страшный эксперимент в трелере боди-хоррора «Ешь, молись, худей»
РУ.ТВ презентовал мультимедийный проект для самых юных зрителей — РУ.ТВ КИДС
10 июня 2026
Актриса Ирина Безряднова ответила на вопросы Киноафиши
Анастасия Красовская подвергается киберсталкингу в трейлере сериала «Фейк»
Что смотреть в кино на этой неделе
Страшные сны вторгаются в реальность в трейлере хоррора «Оно. Ночной кошмар»
9 июня 2026
Ребенок выживает в пустыне благодаря диким животным в трейлере фильма «Мальчик и лис»
Актриса Юлия Топольницкая ответила на вопросы Киноафиши
5 июня 2026
Обитатели тюрьмы противостоят смертоносному злу в трейлере гротескного хоррора «Призрак в клетке»
4 июня 2026
Более 3000 участников и 200 спикеров: как прошел форум о кино и видео VidMK26
Вышел трейлер детективного триллера «Иллюзия убийства»
3 июня 2026
В прокат выходит мультфильм «Тролли возвращаются!»
Что смотреть в кино на этой неделе
2 июня 2026
Фестиваль «Белые ночи» привнесет в Санкт-Петербург небывалую атмосферу и любимые песни
Кинолес-2026: состав жюри объявлен, даты проведения конкурса «Киноспринт» утверждены! Кино под открытым небом, спорт и творчество ждут вас у Финского залива
Девочка с космодрома попадает в школу в трейлере комедии «Космическая Машка»
Максим Лагашкин, Дарья Блохина и Наталья Бочкарева ищут золото в Ереване в трейлере фильма «Отпуск на всю голову»
1 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах
Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах
Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации
Многочисленные российские звезды стали гостями Кубка по гольфу Radio Monte Carlo
«Высоко в ТОП!»: зачем SEO-специалисту ехать в Волгоград 26 сентября
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Кладу старые газеты в туалет на ночь – утром сижу и радуюсь: в уборной запах, будто в бутике (2 трюка времен СССР)
Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони
Про засоры в раковине забыла навсегда — достаточно 1 чайной ложки: даже волосы уже не страшны
5 лучших триллеров на Netflix по версии критиков Collider: держат в напряжении до финальных титров
«Последний богатырь» классный, но для детей — а это 8-серийное фэнтези совсем из другой лиги: с Пересильд и детективной интригой
«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо
Включив «Гарри Поттера» от HBO, Хогвартс вы не увидите до самого финала: первые подробности рассекретил оператор
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить