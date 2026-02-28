Готовимся к космическому приключению: 5 ключевых моментов из «Супер Марио», которые нужно вспомнить перед сиквелом

1 апреля в мировой прокат выходит мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» — продолжение анимационного хита, собравшего в 2023 году больше 1,3 миллиарда долларов и влюбившего в себя зрителей всех возрастов. Если с момента просмотра первой части прошло время и детали подзабылись, вот 5 важных моментов, которые стоит освежить в памяти перед походом в кино.

1. Как Марио и Луиджи попали в Грибное королевство

Все началось с провала в бизнесе. Братья-водопроводчики из Бруклина пытались раскрутить свое дело, но после неудачного вызова провалились в таинственную трубу и оказались в мире, где говорят грибы, а принцессы живут в замках.

Луиджи похитили, а Марио пришлось осваиваться в новых реалиях, чтобы спасти брата. Именно эта предыстория объясняет, почему обычные парни из Нью-Йорка так органично вписались в сказочный антураж.

2. Боузер хотел жениться на принцессе Пич

Главный злодей первого фильма — огнедышащий Король Купа — мечтал не просто захватить Грибное королевство, а сделать принцессу Пич своей женой. Он даже исполнил проникновенную балладу на пианино, пытаясь растопить ее сердце.

В финале Марио с помощью суперзвезды одолел Боузера, а принцесса скормила ему уменьшающий гриб, превратив могучего злодея в крошечного пленника в банке. В сиквеле Боузер все еще маленький, но за него заступится сын — Боузер-младший, который намерен освободить отца.

3. Принцесса Пич оказалась не просто принцессой

Создатели первого фильма намеренно отошли от игрового стереотипа «девушка в беде». Пич показали как сильного лидера, способного защитить свое королевство. Она лично тренировала Марио, прошла полосу препятствий и не боялась вступать в бой.

В «Галактическом кино» ей снова предстоит сыграть ключевую роль в спасении вселенной, объединившись с Марио, Луиджи и новой героиней — загадочной Розалиной.

4. Тоад — главный проводник по новому миру

Антропоморфный гриб в жилетке стал первым другом Марио в Грибном королевстве. Тоад не только сориентировал героя на местности, но и сопровождал его в опасных приключениях.

В сиквеле он снова в деле: вместе с братьями он отправится исследовать космические просторы, где гравитация работает иначе, а опасности подстерегают на каждом шагу.

5. Йоши ждал своего часа

В сцене после титров первого фильма в канализации Бруклина показали яйцо в зеленую крапинку, из которого донесся знакомый голосок. Намек был понятен всем фанатам игр: Йоши скоро появится. И в сиквеле он наконец вылупится и присоединится к приключениям. Судя по трейлерам, зеленый динозавр будет полноценным участником команды.

Первый фильм заложил прочный фундамент: показал знакомый мир, представил героев и оставил несколько ниточек, за которые создатели теперь тянут в сиквеле. Вот теперь можно смело отправляться за новыми приключениями в кино.

