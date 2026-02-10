Оповещения от Киноафиши
В Москве состоялся концерт знаменитой рок-группы «Земляне»

10 февраля 2026 14:46
Кроме того, вскоре в онлайн-кинотеатрах выйдет фильм-концерт «Земляне. Возвращение легенды».

6 февраля в столичном клубе Magnus Locus прошел концерт легендарной группы «Земляне». Вечер прошел в уютном антураже старинного дома, положив начало очередному туру команды по России.

Состоявшийся концерт объединил любителей музыки разных возрастов, превратившись в диалог с залом. С самого начала стало понятно, что собравшаяся публика пришла не только слушать музыку, но также танцевать и подпевать. Также гости активно аплодировали, зажигали фонарики на телефонах и всячески поддерживали музыкантов.

«Земляне» исполнили свои крупнейшие хиты, среди которых песни, уже вошедшие в русский культурный код. В живом исполнении эти композиции звучали по-новому, но не утратили свою узнаваемость. Каждый трек поклонники встречали с большим энтузиазмом, а также несколько раз просили исполнить любимые песни на бис.

Сами музыканты отметили, что это выступление было похоже не на концерт, а на встречу с близкими по духу людьми. «Земляне» поблагодарили публику за «неподдельные эмоции в глазах присутствующих», а также за аплодисменты и подлинную отдачу зала.

После выступления в Москве «Земляне» продолжат свое турне. В ближайшее время группа посетит Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие города.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
