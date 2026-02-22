Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 6-серийный хоррор со звездой «Очень странных дел» как глоток свежего воздуха — такого еще никто не снимал

6-серийный хоррор со звездой «Очень странных дел» как глоток свежего воздуха — такого еще никто не снимал

22 февраля 2026 10:07
6-серийный хоррор со звездой «Очень странных дел» как глоток свежего воздуха — такого еще никто не снимал

Формат оказался неожиданно свежим даже для Netflix.

Обычно документалки про природу включают фоном, чтобы расслабиться и провалиться в сон под убаюкивающий голос диктора. «Ужасы природы» от Netflix работают ровно наоборот — это животный мир, снятый как хоррор. И да, смотреть такое с детьми — так себе идея.

Продюсировали сериал ребята из Blumhouse Television (те самые, что подарили нам «Паранормальное явление» и «Судную ночь») вместе с Plimsoll Productions. Получилось два сезона по три серии, и каждый — как мини-фильм ужасов со своими героями и локациями.

Первый сезон — «Хижина в лесу», где звери оказываются заперты в ветхом доме, который кажется убежищем, пока не превращается в ловушку. Второй — «Затерянные в джунглях»: Коста-Рика, заброшенная исследовательская станция и полное ощущение, что сейчас из-за угла выпрыгнет не ягуар, а сам Фредди Крюгер.

Создатели честно предупреждают: некоторые сцены постановочные ради безопасности съемочной группы и четкости картинки. Но поведение животных настоящее. Когда хищник ловит жертву, вам покажут все без прикрас и компьютерной графики.

6-серийный хоррор со звездой «Очень странных дел» как глоток свежего воздуха — такого еще никто не снимал

За кадром — Майя Хоук, которую вы точно помните по роли Робин в «Очень странных делах». Голос у нее медленный, тягучий и ровно настолько актерский, чтобы не превращать зверей в мультяшных злодеев. Она не успокаивает зрителя, не обещает, что «все будет хорошо». Потому что часто так и не будет.

Сериал короткий — всего шесть серий — и визуально снят так, что оторваться сложно. Крупные планы когтей, зубов, замедленные съемки атак, зловещие звуки. При этом рейтинг TV-PG, то есть без откровенной расчлененки, но напряжение зашкаливает.

Для тех, кто устал от трукрайма и хочет чего-то свежего — идеальный вариант. Зрителям необычный формат заходит.

Я была под впечатлением с первой серии, кричала, чтобы наши герои-животные выжили, — делятся в Сети.

Фото: Кадры из сериалов «Ужасы природы», «Очень странные дела»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Читать дальше 25 февраля 2026
Россияне окончательно разлюбили турецкие сериалы: в топах держится лишь один турдизи – и во всем виновата «Игра в кальмара» Россияне окончательно разлюбили турецкие сериалы: в топах держится лишь один турдизи – и во всем виновата «Игра в кальмара» Читать дальше 25 февраля 2026
За 8 лет до выхода «Магической битвы» прибыло еще более крутое аниме: даже Сатору Годжо взвизгнул бы при его просмотре За 8 лет до выхода «Магической битвы» прибыло еще более крутое аниме: даже Сатору Годжо взвизгнул бы при его просмотре Читать дальше 25 февраля 2026
Сериал ждет долгая жизнь: HBO утвердил формат «Рыцаря Семи Королевств» — и вот сколько серий получит 2 сезон Сериал ждет долгая жизнь: HBO утвердил формат «Рыцаря Семи Королевств» — и вот сколько серий получит 2 сезон Читать дальше 24 февраля 2026
Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось Читать дальше 24 февраля 2026
Не зря «Уэнсдэй» собрала 252 млн просмотров за 3 месяца: 3-й сезон не за горами – уже можно посмотреть тизер Не зря «Уэнсдэй» собрала 252 млн просмотров за 3 месяца: 3-й сезон не за горами – уже можно посмотреть тизер Читать дальше 24 февраля 2026
Как Купер Говард стал гулем? Фанаты «Фоллаута» нашли подсказку в 1-й серии 2-го сезона — одна случайная фраза выдала все Как Купер Говард стал гулем? Фанаты «Фоллаута» нашли подсказку в 1-й серии 2-го сезона — одна случайная фраза выдала все Читать дальше 24 февраля 2026
Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше