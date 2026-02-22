6-серийный хоррор со звездой «Очень странных дел» как глоток свежего воздуха — такого еще никто не снимал

Обычно документалки про природу включают фоном, чтобы расслабиться и провалиться в сон под убаюкивающий голос диктора. «Ужасы природы» от Netflix работают ровно наоборот — это животный мир, снятый как хоррор. И да, смотреть такое с детьми — так себе идея.

Продюсировали сериал ребята из Blumhouse Television (те самые, что подарили нам «Паранормальное явление» и «Судную ночь») вместе с Plimsoll Productions. Получилось два сезона по три серии, и каждый — как мини-фильм ужасов со своими героями и локациями.

Первый сезон — «Хижина в лесу», где звери оказываются заперты в ветхом доме, который кажется убежищем, пока не превращается в ловушку. Второй — «Затерянные в джунглях»: Коста-Рика, заброшенная исследовательская станция и полное ощущение, что сейчас из-за угла выпрыгнет не ягуар, а сам Фредди Крюгер.

Создатели честно предупреждают: некоторые сцены постановочные ради безопасности съемочной группы и четкости картинки. Но поведение животных настоящее. Когда хищник ловит жертву, вам покажут все без прикрас и компьютерной графики.

За кадром — Майя Хоук, которую вы точно помните по роли Робин в «Очень странных делах». Голос у нее медленный, тягучий и ровно настолько актерский, чтобы не превращать зверей в мультяшных злодеев. Она не успокаивает зрителя, не обещает, что «все будет хорошо». Потому что часто так и не будет.

Сериал короткий — всего шесть серий — и визуально снят так, что оторваться сложно. Крупные планы когтей, зубов, замедленные съемки атак, зловещие звуки. При этом рейтинг TV-PG, то есть без откровенной расчлененки, но напряжение зашкаливает.

Для тех, кто устал от трукрайма и хочет чего-то свежего — идеальный вариант. Зрителям необычный формат заходит.