Ученик превзошел мучителя: Кайло Рен в новых «Звездных войнах» с первой попытки сделал то, что Дарт Вейдер не сумел за десятки лет

Поклонникам саги в очередной раз напомнили о том, что с Беном Соло «не все так однозначно».

Киновселенная «Звездных войн» еще с середины 70-х убеждала нас, что никакому ученику Дарта Вейдера не переплюнуть легендарного темного лорда. Но канон в далекой-далекой галактике, как известно, понятие растяжимое.

В свежей серии комиксов «Наследие Вейдера» Кайло Рен сумел приблизиться к той грани Силы, до которой его дед так и не добрался, хотя рвался к ней всю жизнь. И это открытие заставляет иначе посмотреть на путь Бена Соло – еще до его финального разворота к свету.

История происходит между «Последними джедаями» и «Скайуокером. Восходом». Кайло пытается проникнуть в тайный мавзолей Вейдера на Мустафаре, но чувствует рядом дух Люка – назойливого, наблюдающего, но недосягаемого.

Чтобы избавиться от его присутствия, Кайло погружается в глубокую медитацию и… буквально пробивает дорогу в ту сторону Силы, куда доступ темным ученикам закрыт.

Он попадает в Netherworld – ту самую область, где существуют призраки Джедаев. Там он видит Люка, Йоду, Оби-Вана и Квай-Гона, чего Вейдер за всю жизнь добиться не смог.

А ведь Дарт Вейдер пытался. В комиксе о ранних днях его падения он отчаянно искал способ связаться с Падме – включал древние механизмы, усиливал Силу энергией под крепостью, доходил до видений, но не дальше.

Все, на что он был способен, – уродливые фрагменты воспоминаний. Доступ к настоящему посмертию для него оставался закрыт.

Кайло же прорвался туда почти без подготовки. И причина проста: в нем все еще оставалось слишком много света. Он стоял на хрупком балансе, который позволил заглянуть туда, где живут только те, кто принял свою судьбу и связь с Силой до конца.

Этот момент кажется мелкой деталью комикса, но на самом деле – предчувствие того, кем Бен станет в финале саги. Он прошел туда, куда не смог Вейдер, потому что никогда не был по-настоящему темным учеником. И именно поэтому у него был шанс вернуться.

