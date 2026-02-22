Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»

Netflix наконец-то смилостивился и выпустил полноценный трейлер фильма «Острые козырьки» с говорящим названием «Бессмертный человек». Две с лишним минуты Киллиан Мерфи в кепке, туманный Бирмингем и никаких намёков на хэппи-энд. В общем, всё как мы любим.

Действие разворачивается в 1940 году. Бирмингем бомбят, Смолл-Хит уже не тот, что раньше, а Томми Шелби возвращается из добровольного изгнания, которое он проводил в собственном опустевшем особняке. Официальная версия — столкнуться с самым разрушительным испытанием в жизни. Судя по всему, окончательно героя добила смерть Артура, потому как брата в трейлере не показали ни разу, а Пола Артура в титрах не мелькало.

Ребекка Фергюсон (да, та самая из «Дюны») играет персонажа, который с порога выдаёт Томми правду-матку: ты живёшь в доме, полном призраков людей, которые умерли из-за тебя. Бросил королевство, бросил сына — того самого, которого в последнем сезоне забрал из табора (к слову, актера заменили).

Сестра Ада (Софи Рандл) подтверждает: твой цыганский сын Дьюк Шелби управляет «Козырьками» так, будто на дворе снова 1919 год. Томми в ответ бормочет что-то про то, что он уже не тот человек. Но по лицу видно — сам не верит.

Дьюка Шелби, незаконнорождённого сына Томми, играет Барри Кеоган. Тот самый парень из «Солтберна» и «Вечных» Marvel. Судя по кадрам, яблоко упало недалеко от яблони: Дьюк выглядит как заправский бирмингемский бандит. Он авторитет для местной шпаны, тогда как самого Томми некоторые в городе даже не знают: приходя на разборку в бар лишь несколько человек скрываются за стойкой, услышав, кто к ним явился.

Тим Рот (да, мистер Блондин из «Бешеных псов») играет английского офицера, который на полном серьёзе предлагает Дьюку государственную измену. Мол, помоги нацистам выиграть войну, и все дела. Дьюк отвечает философски: миру на меня плевать, и мне на мир плевать.

Стивен Грэм возвращается в роли профсоюзного деятеля Хайдена Стэгга. Судя по трейлеру, они с Томми снова не поделят если не женщин, то хотя бы территорию. В титрах заявлены старые члены банды в исполнении Неда Деннехи, Пэки Ли, Иэна Пека и Джея Ликурго — видимо, на вторых ролях, но в мире «Козырьков» вторых ролей не бывает, только живые и мёртвые.

6 марта фильм выйдет в избранных зарубежный кинотеатрах. Для тех, кто не готов лететь в Лондон, 20 марта на Netflix, спустя пару дней очевидно появится с русской озвучкой на пиратских площадках.

