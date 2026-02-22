Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»

Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»

22 февраля 2026 12:04
Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»

Фильм еще мрачнее сериала, хотя казалось бы, куда хуже?

Netflix наконец-то смилостивился и выпустил полноценный трейлер фильма «Острые козырьки» с говорящим названием «Бессмертный человек». Две с лишним минуты Киллиан Мерфи в кепке, туманный Бирмингем и никаких намёков на хэппи-энд. В общем, всё как мы любим.

Действие разворачивается в 1940 году. Бирмингем бомбят, Смолл-Хит уже не тот, что раньше, а Томми Шелби возвращается из добровольного изгнания, которое он проводил в собственном опустевшем особняке. Официальная версия — столкнуться с самым разрушительным испытанием в жизни. Судя по всему, окончательно героя добила смерть Артура, потому как брата в трейлере не показали ни разу, а Пола Артура в титрах не мелькало.

Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»

Ребекка Фергюсон (да, та самая из «Дюны») играет персонажа, который с порога выдаёт Томми правду-матку: ты живёшь в доме, полном призраков людей, которые умерли из-за тебя. Бросил королевство, бросил сына — того самого, которого в последнем сезоне забрал из табора (к слову, актера заменили).

Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»

Сестра Ада (Софи Рандл) подтверждает: твой цыганский сын Дьюк Шелби управляет «Козырьками» так, будто на дворе снова 1919 год. Томми в ответ бормочет что-то про то, что он уже не тот человек. Но по лицу видно — сам не верит.

Дьюка Шелби, незаконнорождённого сына Томми, играет Барри Кеоган. Тот самый парень из «Солтберна» и «Вечных» Marvel. Судя по кадрам, яблоко упало недалеко от яблони: Дьюк выглядит как заправский бирмингемский бандит. Он авторитет для местной шпаны, тогда как самого Томми некоторые в городе даже не знают: приходя на разборку в бар лишь несколько человек скрываются за стойкой, услышав, кто к ним явился.

Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»

Тим Рот (да, мистер Блондин из «Бешеных псов») играет английского офицера, который на полном серьёзе предлагает Дьюку государственную измену. Мол, помоги нацистам выиграть войну, и все дела. Дьюк отвечает философски: миру на меня плевать, и мне на мир плевать.

Стивен Грэм возвращается в роли профсоюзного деятеля Хайдена Стэгга. Судя по трейлеру, они с Томми снова не поделят если не женщин, то хотя бы территорию. В титрах заявлены старые члены банды в исполнении Неда Деннехи, Пэки Ли, Иэна Пека и Джея Ликурго — видимо, на вторых ролях, но в мире «Козырьков» вторых ролей не бывает, только живые и мёртвые.

6 марта фильм выйдет в избранных зарубежный кинотеатрах. Для тех, кто не готов лететь в Лондон, 20 марта на Netflix, спустя пару дней очевидно появится с русской озвучкой на пиратских площадках.

«Провоцируют рак»: Мерфи в «Острых козырьках» скурил тысячи сигарет без никотина – и у доктора Мясникова для актера плохие новости.

Фото: Кадр из фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», сериала «Острые козырьки»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться) «Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться) Читать дальше 22 февраля 2026
Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится Читать дальше 22 февраля 2026
Для тех, кому «Рыцарь 7 Королевств» зашел на ура: подборка из 5 фильмов и сериалов, без «Игры престолов» и «Дома дракона» Для тех, кому «Рыцарь 7 Королевств» зашел на ура: подборка из 5 фильмов и сериалов, без «Игры престолов» и «Дома дракона» Читать дальше 20 февраля 2026
Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Читать дальше 23 февраля 2026
«Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы «Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы Читать дальше 23 февраля 2026
«Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? «Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? Читать дальше 23 февраля 2026
Сол Гудман существует на самом деле? Самые грязные клише об адвокатах из кино оказались реальны Сол Гудман существует на самом деле? Самые грязные клише об адвокатах из кино оказались реальны Читать дальше 23 февраля 2026
«Ван Пис», «Уэнсдэй» — «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка «Ван Пис», «Уэнсдэй» — «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка Читать дальше 23 февраля 2026
Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше