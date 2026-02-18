Стали известны победители XVII Национальной Премии «Большая Цифра»

17 февраля в ходе форума CSTB.PRO.MEDIA состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра».
За победу боролись федеральные и тематические каналы, крупные медиахолдинги, независимые студии, онлайн-кинотеатры, продюсерские компании и разработчики технологических решений для вещания. Кроме того, в этом сезоне была введена новая категория «Инновация. Специальные эффекты», учрежденная для признания передовых достижений в области визуальных технологий и компьютерной графики.
Победителей определило компетентное жюри, состоящее из признанных представителей медиаиндустрии, видных журналистов, специалистов в области телерадиовещания, общественных деятелей, продюсеров и медиаменеджеров. Также свою лепту внесли рядовые телезрители, принявшие участие в открытом голосовании на официальном сайте Премии. В этот раз в голосовании оказались задействованы 244 650 человек.
Представляем победителей Премии «Большая Цифра» — 2026
В категории «Инновационные технологии»:
по оценке жюри лидерами стали:
- Телепорт М24, версия 2.0. МОСКВА МЕДИА — за лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD;
- ИВИ признан лучшим онлайн-кинотеатром.
По итогам зрительского голосования:
- КИНОПОИСК признан лучшим онлайн-кинотеатром.
В категории «Инновация. Специальные эффекты» по мнению жюри победили:
AI — за инновационное применение искусственного интеллекта:
- «Феофан» — START;
Virtual Production — за лучшие решения в области виртуального производства:
- «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — CGF ViewGA;
CG — за мастерство в создании компьютерной графики:
- «Челюскин. Первые» — Арт Пикчерс Вижн. НМГ Студия;
- «Этерна» — КИНОПОИСК;
- «Финник 2» — ГК «Рики».
В категории «ТВ и видеоконтент», подкатегории «Телеканалы»:
по оценке жюри победили:
- Документально-познавательный телеканал: НАУКА;
- Спортивный телеканал: УДАР;
- Музыкальный телеканал: RU.TV;
- Телеканал сериалов: ДОМ КИНО ПРЕМИУМ;
- Фильмовый телеканал: МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;
- Детский телеканал 0+: МУЛЬТ;
- Детский телеканал 6+: МУЛЬТИЛАНДИЯ;
- Развлекательный телеканал: Ю;
- Новости и бизнес: МИР 24;
- Хобби и увлечения: ТОЧКА.РФ;
- Кулинарный телеканал: FOOD TIME;
- Телеканал зарубежных фильмов и сериалов: DETECTIVEJAM;
- Телевизионная коммерция: ЮВЕЛИРОЧКА;
- Событие, организованное телеканалом для зрителей: Социальный проект «Мама, ты не одна» — TIJI.
Приз зрительских симпатий получили:
- Документально-познавательный телеканал: «365 ДНЕЙ ТВ»;
- Спортивный телеканал: «ВОЛЕЙБОЛ»;
- Музыкальный телеканал: «МУЗЫКА ПЕРВОГО»;
- Телеканал сериалов: «ДОМ КИНО ПРЕМИУМ»;
- Фильмовый телеканал: «ДОМ КИНО»;
- Детский телеканал 0+: «ЛЁВА»;
- Детский телеканал 6+: «КИНОМУЛЬТ»;
- Развлекательный телеканал: «БОБЁР»;
- Новости и бизнес: «МОСКВА 24»;
- Хобби и увлечения: «ЛАПКИ.LIVE»;
- Кулинарный телеканал: «КУХНЯ»;
- Телеканал зарубежных фильмов и сериалов: «СИНЕМА»;
- Телевизионная коммерция: «SHOPPING LIVE»;
- Премия «ЖАРА Music Awards»: «ЖАРА TV».
В категории «ТВ и видеоконтент», подкатегории «Телепрограммы» жюри выбрали лучшими:
- Документально-познавательная телепрограмма: «Мосфильм. Золотой век: Навстречу Победе» — МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;
- Документально-познавательная телепрограмма: «Погнали!» — ПЯТНИЦА;
- Телепрограмма о спорте и здоровом образе жизни: «Громко с Дмитрием Губерниевым» — МАТЧ ТВ;
- Музыкальная телепрограмма: «Конфетка» 3 сезон — ТНТ;
- Музыкальная телепрограмма: «Реальная премия MusicBox» — RUSSIAN MUSICBOX«;
- Развлекательная телепрограмма: «Выживалити 2» — ПЯТНИЦА;
- Развлекательная телепрограмма: «Ярлыки на карте» — КЛЮЧ;
- Программа для детей и юношества: «Умнее всех» — ПЯТНИЦА;
- Программа для детей и юношества: «О!ткрытия» — О!;
- Программа о кулинарии: «Битва шефов. Звёзды» — ПЯТНИЦА;
- Программа о кулинарии: «Тайны забытых рецептов» — КЛЮЧ;
- Тревел-шоу: «Осень в Подмосковье» — ТЕЛЕКАНАЛ «360»;
- Программа о путешествиях и туризме: «Отдыхай!» — МОЯ ПЛАНЕТА.
В категории «Оригинальные фильмы и сериалы, шоу собственного производства», в подкатегории «Оригинальные фильмы собственного производства»:
по мнению жюри победу одержали:
- Художественный фильм: «Семейное счастье» — КИОН;
- Художественный фильм: «Мужу привет» — YELLOW, BLACK AND WHITE;
- Документальный фильм: «Киностудия Горького. Главная роль» — ПЕРВЫЙ КАНАЛ /КРАСНЫЙ КВАДРАТ;
- Фильмы для семейного просмотра: «Невероятные приключения Шурика» — ТНТ.
Сердца зрителей завоевали:
- Художественный фильм: «Батя 2. Дед» — ТНТ;
- Документальный фильм: Фильм о создании уникальной хроники «Исторический Парад Победы 1945 года» — ПОБЕДА;
- Фильмы для семейного просмотра: «Артек. Сквозь столетия» — Фреш-Фильм.
В подкатегории «Оригинальные сериалы собственного производства»:
жюри отдали предпочтение:
- Драмы/мелодрамы: «Камбэк» — RUSSIAN CODE;
- Детективы/триллеры: «Аутсорс» — OKKO;
- Комедии/ситкомы «Волшебный участок 2» — OKKO;
- Фэнтези: «Гипнозис» — ОККО;
- Анимационные сериалы: «Простоквашино» — OKKO;
- Анимационные сериалы: «Белые сны» — АО «ЦТВ» при поддержке ИРИ;
- Исторические сериалы: «Дорогой Вилли» — PREMIER, КИОН;
- Документальные сериалы: «Черкизон. Ад и рай новой России» — OKKO.
По итогам зрительского голосования лучшими стали:
- Драмы/мелодрамы: «Ландыши. Такая нежная любовь» — WINK;
- Детективы/триллеры: «Аутсорс» — OKKO;
- Комедии/ситкомы: «Праздники». 3 сезон — ТНТ;
- Фэнтези: «Этерна» — КИНОПОИСК;
- Анимационные сериалы: «13 карт» — OKKO;
- Анимационные сериалы: «Чебурашка», серия «Особенный день — СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ;
- Исторические сериалы: «Государь» — OKKO;
- Документальные сериалы: «Победа» — Star Media.
В подкатегории «Оригинальные шоу собственного производства»:
лидерами по оценке жюри стали:
- Развлекательное шоу: «Шоу Аватар» 4 сезон — НТВ;
- Развлекательное шоу: «Беременна по обману» — Ю;
- Музыкальное шоу: «Обсудим в антракте» — ОМСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ;
- Кулинарное шоу: «Битва шефов. Звёзды» — ПЯТНИЦА;
- Спортивно-развлекательное шоу: «Титаны» 3 сезон — ТНТ.
Приз зрительских симпатий завоевали:
- Развлекательное шоу: COMEDY CLUB — ТНТ;
- Развлекательное шоу: Новогоднее шоу «SnowПати» — МУЗЫКА ПЕРВОГО;
- Музыкальное шоу: «Всероссийский выпускной бал в Кремле» — МУЗЫКА ПЕРВОГО;
- Кулинарное шоу: «Молодые ножи. Новая кровь» — ПЯТНИЦА;
- Спортивно-развлекательное шоу: «ФУТБОЛ-ШОУ» — КАРУСЕЛЬ.
Специальным призом премии «Большая Цифра» в 2026 году был отмечен:
- Музыкальный телеканал: «JAZZJAZZ».