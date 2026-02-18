Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стали известны победители XVII Национальной Премии «Большая Цифра»

Стали известны победители XVII Национальной Премии «Большая Цифра»

18 февраля 2026 15:05
Стали известны победители XVII Национальной Премии «Большая Цифра»

В этот раз количество участников достигло рекордной отметки. Количество заявок составило 261 в 42 номинациях.

17 февраля в ходе форума CSTB.PRO.MEDIA состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра».

За победу боролись федеральные и тематические каналы, крупные медиахолдинги, независимые студии, онлайн-кинотеатры, продюсерские компании и разработчики технологических решений для вещания. Кроме того, в этом сезоне была введена новая категория «Инновация. Специальные эффекты», учрежденная для признания передовых достижений в области визуальных технологий и компьютерной графики.

Стали известны победители XVII Национальной Премии «Большая Цифра»

Победителей определило компетентное жюри, состоящее из признанных представителей медиаиндустрии, видных журналистов, специалистов в области телерадиовещания, общественных деятелей, продюсеров и медиаменеджеров. Также свою лепту внесли рядовые телезрители, принявшие участие в открытом голосовании на официальном сайте Премии. В этот раз в голосовании оказались задействованы 244 650 человек.

Представляем победителей Премии «Большая Цифра» — 2026

В категории «Инновационные технологии»:

по оценке жюри лидерами стали:

  • Телепорт М24, версия 2.0. МОСКВА МЕДИА — за лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD;
  • ИВИ признан лучшим онлайн-кинотеатром.

По итогам зрительского голосования:

  • КИНОПОИСК признан лучшим онлайн-кинотеатром.

В категории «Инновация. Специальные эффекты» по мнению жюри победили:

AI — за инновационное применение искусственного интеллекта:

Virtual Production — за лучшие решения в области виртуального производства:

CG — за мастерство в создании компьютерной графики:

В категории «ТВ и видеоконтент», подкатегории «Телеканалы»:

по оценке жюри победили:

  • Документально-познавательный телеканал: НАУКА;
  • Спортивный телеканал: УДАР;
  • Музыкальный телеканал: RU.TV;
  • Телеканал сериалов: ДОМ КИНО ПРЕМИУМ;
  • Фильмовый телеканал: МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;
  • Детский телеканал 0+: МУЛЬТ;
  • Детский телеканал 6+: МУЛЬТИЛАНДИЯ;
  • Развлекательный телеканал: Ю;
  • Новости и бизнес: МИР 24;
  • Хобби и увлечения: ТОЧКА.РФ;
  • Кулинарный телеканал: FOOD TIME;
  • Телеканал зарубежных фильмов и сериалов: DETECTIVEJAM;
  • Телевизионная коммерция: ЮВЕЛИРОЧКА;
  • Событие, организованное телеканалом для зрителей: Социальный проект «Мама, ты не одна»TIJI.

Приз зрительских симпатий получили:

  • Документально-познавательный телеканал: «365 ДНЕЙ ТВ»;
  • Спортивный телеканал: «ВОЛЕЙБОЛ»;
  • Музыкальный телеканал: «МУЗЫКА ПЕРВОГО»;
  • Телеканал сериалов: «ДОМ КИНО ПРЕМИУМ»;
  • Фильмовый телеканал: «ДОМ КИНО»;
  • Детский телеканал 0+: «ЛЁВА»;
  • Детский телеканал 6+: «КИНОМУЛЬТ»;
  • Развлекательный телеканал: «БОБЁР»;
  • Новости и бизнес: «МОСКВА 24»;
  • Хобби и увлечения: «ЛАПКИ.LIVE»;
  • Кулинарный телеканал: «КУХНЯ»;
  • Телеканал зарубежных фильмов и сериалов: «СИНЕМА»;
  • Телевизионная коммерция: «SHOPPING LIVE»;
  • Премия «ЖАРА Music Awards»: «ЖАРА TV».

В категории «ТВ и видеоконтент», подкатегории «Телепрограммы» жюри выбрали лучшими:

  • Документально-познавательная телепрограмма: «Мосфильм. Золотой век: Навстречу Победе» — МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;
  • Документально-познавательная телепрограмма: «Погнали!» — ПЯТНИЦА;
  • Телепрограмма о спорте и здоровом образе жизни: «Громко с Дмитрием Губерниевым» — МАТЧ ТВ;
  • Музыкальная телепрограмма: «Конфетка» 3 сезон — ТНТ;
  • Музыкальная телепрограмма: «Реальная премия MusicBox» — RUSSIAN MUSICBOX«;
  • Развлекательная телепрограмма: «Выживалити 2» — ПЯТНИЦА;
  • Развлекательная телепрограмма: «Ярлыки на карте» — КЛЮЧ;
  • Программа для детей и юношества: «Умнее всех» — ПЯТНИЦА;
  • Программа для детей и юношества: «О!ткрытия» — О!;
  • Программа о кулинарии: «Битва шефов. Звёзды» — ПЯТНИЦА;
  • Программа о кулинарии: «Тайны забытых рецептов» — КЛЮЧ;
  • Тревел-шоу: «Осень в Подмосковье» — ТЕЛЕКАНАЛ «360»;
  • Программа о путешествиях и туризме: «Отдыхай!» — МОЯ ПЛАНЕТА.

В категории «Оригинальные фильмы и сериалы, шоу собственного производства», в подкатегории «Оригинальные фильмы собственного производства»:

по мнению жюри победу одержали:

Сердца зрителей завоевали:

  • Художественный фильм: «Батя 2. Дед» — ТНТ;
  • Документальный фильм: Фильм о создании уникальной хроники «Исторический Парад Победы 1945 года» — ПОБЕДА;
  • Фильмы для семейного просмотра: «Артек. Сквозь столетия» — Фреш-Фильм.

В подкатегории «Оригинальные сериалы собственного производства»:

жюри отдали предпочтение:

По итогам зрительского голосования лучшими стали:

  • Драмы/мелодрамы: «Ландыши. Такая нежная любовь» — WINK;
  • Детективы/триллеры: «Аутсорс» — OKKO;
  • Комедии/ситкомы: «Праздники». 3 сезон — ТНТ;
  • Фэнтези: «Этерна» — КИНОПОИСК;
  • Анимационные сериалы: «13 карт» — OKKO;
  • Анимационные сериалы: «Чебурашка», серия «Особенный день — СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ;
  • Исторические сериалы: «Государь» — OKKO;
  • Документальные сериалы: «Победа» — Star Media.

В подкатегории «Оригинальные шоу собственного производства»:

лидерами по оценке жюри стали:

  • Развлекательное шоу: «Шоу Аватар» 4 сезон — НТВ;
  • Развлекательное шоу: «Беременна по обману» — Ю;
  • Музыкальное шоу: «Обсудим в антракте» — ОМСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ;
  • Кулинарное шоу: «Битва шефов. Звёзды» — ПЯТНИЦА;
  • Спортивно-развлекательное шоу: «Титаны» 3 сезон — ТНТ.

Приз зрительских симпатий завоевали:

  • Развлекательное шоу: COMEDY CLUB — ТНТ;
  • Развлекательное шоу: Новогоднее шоу «SnowПати» — МУЗЫКА ПЕРВОГО;
  • Музыкальное шоу: «Всероссийский выпускной бал в Кремле» — МУЗЫКА ПЕРВОГО;
  • Кулинарное шоу: «Молодые ножи. Новая кровь» — ПЯТНИЦА;
  • Спортивно-развлекательное шоу: «ФУТБОЛ-ШОУ» — КАРУСЕЛЬ.

Специальным призом премии «Большая Цифра» в 2026 году был отмечен:

  • Музыкальный телеканал: «JAZZJAZZ».
Фото: Пресс-служба премии «Большая цифра»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Читать дальше 23 февраля 2026
«Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы «Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы Читать дальше 23 февраля 2026
«Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? «Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? Читать дальше 23 февраля 2026
Сол Гудман существует на самом деле? Самые грязные клише об адвокатах из кино оказались реальны Сол Гудман существует на самом деле? Самые грязные клише об адвокатах из кино оказались реальны Читать дальше 23 февраля 2026
«Ван Пис», «Уэнсдэй» — «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка «Ван Пис», «Уэнсдэй» — «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка Читать дальше 23 февраля 2026
Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Читать дальше 23 февраля 2026
Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра Читать дальше 23 февраля 2026
Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Читать дальше 23 февраля 2026
Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Читать дальше 23 февраля 2026
Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше