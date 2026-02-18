Стали известны победители XVII Национальной Премии «Большая Цифра»

В этот раз количество участников достигло рекордной отметки. Количество заявок составило 261 в 42 номинациях.

17 февраля в ходе форума CSTB.PRO.MEDIA состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра».

За победу боролись федеральные и тематические каналы, крупные медиахолдинги, независимые студии, онлайн-кинотеатры, продюсерские компании и разработчики технологических решений для вещания. Кроме того, в этом сезоне была введена новая категория «Инновация. Специальные эффекты», учрежденная для признания передовых достижений в области визуальных технологий и компьютерной графики.

Победителей определило компетентное жюри, состоящее из признанных представителей медиаиндустрии, видных журналистов, специалистов в области телерадиовещания, общественных деятелей, продюсеров и медиаменеджеров. Также свою лепту внесли рядовые телезрители, принявшие участие в открытом голосовании на официальном сайте Премии. В этот раз в голосовании оказались задействованы 244 650 человек.

Представляем победителей Премии «Большая Цифра» — 2026

В категории «Инновационные технологии»:

по оценке жюри лидерами стали:

Телепорт М24, версия 2.0. МОСКВА МЕДИА — за лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD;

за лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD; ИВИ признан лучшим онлайн-кинотеатром.

По итогам зрительского голосования:

КИНОПОИСК признан лучшим онлайн-кинотеатром.

В категории «Инновация. Специальные эффекты» по мнению жюри победили:

AI — за инновационное применение искусственного интеллекта:

«Феофан» — START;

Virtual Production — за лучшие решения в области виртуального производства:

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — CGF ViewGA;

CG — за мастерство в создании компьютерной графики:

«Челюскин. Первые» — Арт Пикчерс Вижн. НМГ Студия ;

; «Этерна» — КИНОПОИСК ;

; «Финник 2» — ГК «Рики».

В категории «ТВ и видеоконтент», подкатегории «Телеканалы»:

по оценке жюри победили:

Документально-познавательный телеканал: НАУКА ;

; Спортивный телеканал: УДАР ;

; Музыкальный телеканал: RU.TV ;

; Телеканал сериалов: ДОМ КИНО ПРЕМИУМ ;

; Фильмовый телеканал: МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;

Детский телеканал 0+: МУЛЬТ ;

; Детский телеканал 6+: МУЛЬТИЛАНДИЯ ;

; Развлекательный телеканал: Ю ;

; Новости и бизнес: МИР 24 ;

; Хобби и увлечения: ТОЧКА.РФ;

Кулинарный телеканал: FOOD TIME;

Телеканал зарубежных фильмов и сериалов: DETECTIVEJAM ;

; Телевизионная коммерция: ЮВЕЛИРОЧКА;

Событие, организованное телеканалом для зрителей: Социальный проект «Мама, ты не одна» — TIJI.

Приз зрительских симпатий получили:

Документально-познавательный телеканал: «365 ДНЕЙ ТВ»;

Спортивный телеканал: «ВОЛЕЙБОЛ»;

Музыкальный телеканал: «МУЗЫКА ПЕРВОГО»;

Телеканал сериалов: «ДОМ КИНО ПРЕМИУМ»;

Фильмовый телеканал: «ДОМ КИНО»;

Детский телеканал 0+: «ЛЁВА»;

Детский телеканал 6+: «КИНОМУЛЬТ»;

Развлекательный телеканал: «БОБЁР»;

Новости и бизнес: «МОСКВА 24»;

Хобби и увлечения: «ЛАПКИ.LIVE»;

Кулинарный телеканал: «КУХНЯ»;

Телеканал зарубежных фильмов и сериалов: «СИНЕМА»;

Телевизионная коммерция: «SHOPPING LIVE»;

Премия «ЖАРА Music Awards»: «ЖАРА TV».

В категории «ТВ и видеоконтент», подкатегории «Телепрограммы» жюри выбрали лучшими:

Документально-познавательная телепрограмма: «Мосфильм. Золотой век: Навстречу Победе» — МОСФИЛЬМ. ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;

Документально-познавательная телепрограмма: «Погнали!» — ПЯТНИЦА;

Телепрограмма о спорте и здоровом образе жизни: «Громко с Дмитрием Губерниевым» — МАТЧ ТВ;

Музыкальная телепрограмма: «Конфетка» 3 сезон — ТНТ;

Музыкальная телепрограмма: «Реальная премия MusicBox» — RUSSIAN MUSICBOX«;

Развлекательная телепрограмма: «Выживалити 2» — ПЯТНИЦА;

Развлекательная телепрограмма: «Ярлыки на карте» — КЛЮЧ;

Программа для детей и юношества: «Умнее всех» — ПЯТНИЦА;

Программа для детей и юношества: «О!ткрытия» — О!;

Программа о кулинарии: «Битва шефов. Звёзды» — ПЯТНИЦА;

Программа о кулинарии: «Тайны забытых рецептов» — КЛЮЧ;

Тревел-шоу: «Осень в Подмосковье» — ТЕЛЕКАНАЛ «360»;

Программа о путешествиях и туризме: «Отдыхай!» — МОЯ ПЛАНЕТА.

В категории «Оригинальные фильмы и сериалы, шоу собственного производства», в подкатегории «Оригинальные фильмы собственного производства»:

по мнению жюри победу одержали:

Художественный фильм: «Семейное счастье» — КИОН;

Художественный фильм: «Мужу привет» — YELLOW, BLACK AND WHITE;

Документальный фильм: «Киностудия Горького. Главная роль» — ПЕРВЫЙ КАНАЛ /КРАСНЫЙ КВАДРАТ;

— Фильмы для семейного просмотра: «Невероятные приключения Шурика» — ТНТ.

Сердца зрителей завоевали:

Художественный фильм: «Батя 2. Дед» — ТНТ;

Документальный фильм: Фильм о создании уникальной хроники «Исторический Парад Победы 1945 года» — ПОБЕДА;

Фильмы для семейного просмотра: «Артек. Сквозь столетия» — Фреш-Фильм.

В подкатегории «Оригинальные сериалы собственного производства»:

жюри отдали предпочтение:

По итогам зрительского голосования лучшими стали:

В подкатегории «Оригинальные шоу собственного производства»:

лидерами по оценке жюри стали:

Развлекательное шоу: «Шоу Аватар» 4 сезон — НТВ;

Развлекательное шоу: «Беременна по обману» — Ю;

Музыкальное шоу: «Обсудим в антракте» — ОМСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ;

Кулинарное шоу: «Битва шефов. Звёзды» — ПЯТНИЦА ;

; Спортивно-развлекательное шоу: «Титаны» 3 сезон — ТНТ.

Приз зрительских симпатий завоевали:

Развлекательное шоу: COMEDY CLUB — ТНТ;

Развлекательное шоу: Новогоднее шоу «SnowПати» — МУЗЫКА ПЕРВОГО;

Музыкальное шоу: «Всероссийский выпускной бал в Кремле» — МУЗЫКА ПЕРВОГО;

Кулинарное шоу: «Молодые ножи. Новая кровь» — ПЯТНИЦА;

Спортивно-развлекательное шоу: «ФУТБОЛ-ШОУ» — КАРУСЕЛЬ.

Специальным призом премии «Большая Цифра» в 2026 году был отмечен: