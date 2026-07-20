Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
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20 июля 2026
Девочка отправляется в морское путешествие в трейлере мультфильма «Капитан Невельской и Земли Черного дракона»
Крис Эванс вновь берет молот Тора в трейлере «Мстителей: Доктор Дум»
Актриса Альбина Кабалина ответила на вопросы Киноафиши
Антонио Бандерас устраивает криминальный замес с акулами в трейлере триллера «Во власти страха»
Сеть кинотеатров «КАРО» внесла обновления в свою программу лояльности
17 июля 2026
Конкурсная программа и расписание фестиваля «Кинолес»
16 июля 2026
В «ЛИГЕ КИНОДОМ» состоится уникальный кинопитчинг для представителей индустрии
На Okko стартует сериал о киберсталкинге «Фейк»
15 июля 2026
Бренд Monte Carlo, отель Stella di Mosca и фонд «Жизнь в движении» представляют совместный благотворительный проект
14 июля 2026
Петербуржцы Олег Виллард и Анастасия Тукмачева примут участие в шоу «Погоня 2» на ТНТ
Алсу стала амбассадором Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит»
13 июля 2026
Евгений Плющенко, Регина Тодоренко и Ираклий Пирцхалава и другие звезды стали гостями первого Radio Monte Carlo Padel Cup
10 июля 2026
Алексей Воробьёв ответил на вопросы Киноафиши
Легенды на «Белых ночах»: «Звезды Русского Радио» подарили Петербургу незабываемый музыкальный вечер
9 июля 2026
От бокса до сцены: топ-5 ролей Никиты Кологривого
7 июля 2026
«До дрожи боялась больниц»: Алиса Кот — о съемках сериала «Анатомия чувств» и преодолении своих страхов
6 июля 2026
«Хмарь его знает»: на Рутубе выходит анимационная сатира по вселенной нового русского эпоса – с голосом Вилсакома
VAVAN представит большое летнее шоу с живым звуком и звёздными гостями в Москве
В прокат выйдет отреставрированная версия аниме «Шепот сердца»
3 июля 2026
В продажу поступили билеты на III премию «Звезды Хайпа»
2 июля 2026
Смертоносный бегемот атакует туристов в трейлере хоррора «Пасть»
Бэйли Мэдисон ищет подходящего парня в трейлере ромкома «40 свиданий, 40 ночей»
1 июля 2026
Радио DFM отметит свой 26-й день рождения
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
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2026, Россия, комедия, семейный
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2026, США, ужасы
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2026, США, приключения, анимация, боевик
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2026, Россия, комедия, приключения
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2025, Италия, драма
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2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
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2025, США, ужасы
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2026, Россия, комедия
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2006, США, боевик, криминал, триллер
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