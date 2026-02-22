20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее

Новый турецкий сериал «Ты тот, кого я люблю» стартовал так уверенно, что скепсис вокруг очередной истории о бедной девушке и богатом наследнике испарился уже после первой серии. Рейтинг премьеры в Total – 6,24%, обсуждения в соцсетях не утихают, а зрители признаются: некоторые эпизоды невыносимо горькие, но оторваться невозможно.

Уже после пары первых эпизодов в Сети заговорили о том, что на экране показали такую Турцию, которую, настаивает The Girl, раньше не осмеливались демонстрировать зрителям.

В центре сюжета – Эркан, наследник обеспеченной семьи, отправившийся служить в провинцию.

Землетрясение, завалы, спасение жителей – и знакомство с Диджле, девушкой, которая в 20 лет не умеет ни читать, ни писать из-за старших братьев, запрещающих ей даже выходить из дома.

Она крадет дрова и еду для больной матери (та получает смертельное ранее в перестрелке чуть позднее), а в итоге оказывается втянута в цепочку трагических событий.

Диджле преследуют бандиты, собственные братья готовы «смыть позор» кровью, а единственным способом спасти ее жизнь становится фиктивный брак с Эрканом. Так начинается история, в которой социальная драма куда важнее романтики.

Создатели играют на контрастах: суровые горы, военная база, холодные оттенки – и глянцевый Стамбул с его фальшивыми улыбками.

Не ищите тут сказку о Золушке. Есть тема унижения женщин, давления семьи и попыток вырваться из замкнутого круга.

Да, сюжет знакомый, но подан он жестко и почти без прикрас, потому за «Ты тот, кого я люблю» хочется следить – даже если временами слишком тяжело.

Ранее мы писали: Забытое в России фэнтези Ридли Скотт считает одним из лучших фильмов в истории: без магии и драконов, но с рейтингом 88+