Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее

20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее

22 февраля 2026 15:25
20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее

Забудьте про «восточные сказки».

Новый турецкий сериал «Ты тот, кого я люблю» стартовал так уверенно, что скепсис вокруг очередной истории о бедной девушке и богатом наследнике испарился уже после первой серии. Рейтинг премьеры в Total – 6,24%, обсуждения в соцсетях не утихают, а зрители признаются: некоторые эпизоды невыносимо горькие, но оторваться невозможно.

Уже после пары первых эпизодов в Сети заговорили о том, что на экране показали такую Турцию, которую, настаивает The Girl, раньше не осмеливались демонстрировать зрителям.

В центре сюжета – Эркан, наследник обеспеченной семьи, отправившийся служить в провинцию.

Землетрясение, завалы, спасение жителей – и знакомство с Диджле, девушкой, которая в 20 лет не умеет ни читать, ни писать из-за старших братьев, запрещающих ей даже выходить из дома.

Она крадет дрова и еду для больной матери (та получает смертельное ранее в перестрелке чуть позднее), а в итоге оказывается втянута в цепочку трагических событий.

20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее

Диджле преследуют бандиты, собственные братья готовы «смыть позор» кровью, а единственным способом спасти ее жизнь становится фиктивный брак с Эрканом. Так начинается история, в которой социальная драма куда важнее романтики.

Создатели играют на контрастах: суровые горы, военная база, холодные оттенки – и глянцевый Стамбул с его фальшивыми улыбками.

Не ищите тут сказку о Золушке. Есть тема унижения женщин, давления семьи и попыток вырваться из замкнутого круга.

Да, сюжет знакомый, но подан он жестко и почти без прикрас, потому за «Ты тот, кого я люблю» хочется следить – даже если временами слишком тяжело.

Ранее мы писали: Забытое в России фэнтези Ридли Скотт считает одним из лучших фильмов в истории: без магии и драконов, но с рейтингом 88+

Фото: Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любимый завтрак Озчивита попал даже в «Великолепный век»: турки его готовят по-особому – но и вы справитесь за 20 минут (рецепт) Любимый завтрак Озчивита попал даже в «Великолепный век»: турки его готовят по-особому – но и вы справитесь за 20 минут (рецепт) Читать дальше 25 февраля 2026
Россияне окончательно разлюбили турецкие сериалы: в топах держится лишь один турдизи – и во всем виновата «Игра в кальмара» Россияне окончательно разлюбили турецкие сериалы: в топах держится лишь один турдизи – и во всем виновата «Игра в кальмара» Читать дальше 25 февраля 2026
«Гангстерленд» стал одним из главных сериалов 2025 года, но это турдизи в России «уделало» шедевр Ричи «Гангстерленд» стал одним из главных сериалов 2025 года, но это турдизи в России «уделало» шедевр Ричи Читать дальше 24 февраля 2026
«Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? «Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? Читать дальше 23 февраля 2026
Новый турецкий хит «Ты тот, кого я люблю» напомнил «Черную любовь»: зрители оставляют восторженные отзывы и не просто так Новый турецкий хит «Ты тот, кого я люблю» напомнил «Черную любовь»: зрители оставляют восторженные отзывы и не просто так Читать дальше 23 февраля 2026
Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер Читать дальше 22 февраля 2026
Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится Читать дальше 22 февраля 2026
Этому детективу из Италии уже 10 лет – жаль, не знала о нем раньше: не уступает скандинавским, а зрители зовут «одним из лучших» Этому детективу из Италии уже 10 лет – жаль, не знала о нем раньше: не уступает скандинавским, а зрители зовут «одним из лучших» Читать дальше 21 февраля 2026
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше