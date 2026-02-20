Любите закрученное кино вроде «Врага» с Джилленхолом? Этот триллер 2026 года тоже не даст расслабиться ни на минуту

Есть фильмы, которые буквально залезают под кожу и остаются там надолго. «Враг» Дени Вильнева с Джейком Джилленхолом — как раз такой случай.

Преподаватель истории случайно находит своего двойника в дешевой комедии, и это запускает цепочку событий, от которой мурашки бегут по коже. Только нарастающее чувство тревоги, липкий страх и вопрос «кто я на самом деле?».

Фильм получил 71% на Rotten Tomatoes, а критики наперебой сравнивали его с работами Линча и Кубрика. Если вам зашла эта эстетика, когда от напряжения сложно усидеть на месте, а герой теряет себя, — то у Сэма Рэйми есть для вас сюрприз.

«На помощь!» вышел в январе 2026 года и уже вовсю собирает хвалебные отзывы. На IMDb у него крепкие 7,2, хотя Кинопоиск пока поставил 6,5 (но соотечественники иногда бывают излишне строгими).

Сюжет стартует как офисная драма: Линда (Рэйчел Макадамс) ждет повышения, но новый босс отдает должность своему другу и унижает ее при всех. А потом отправляется с ней в командировку в Бангкок. Самолет падает в океан. Линда выбирается на необитаемый остров — и находит там босса с раздробленной ногой.

Дальше начинается деконструкция жанра выживания. Линда строит убежище, добывает огонь, охотится на кабана с самодельным копьем. А Брэдли, который еще вчера решал ее судьбу, теперь полностью зависит от нее. Критики отмечают, что фильм — это жесткая, брутальная история про то, как слабый становится сильным, а сильный — никем.

Включите для начала хотя бы трейлер «На помощь!», и тогда убедитесь, насколько хороша передана эта атмосфера паранойи. Только не ждите психологических ребусов. Здесь все прозаичнее: молоток и женщина, которую лучше не злить.