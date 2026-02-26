Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фанаты 3 года ждали возвращения «Теда Лассо» — и наконец дождались: 4-й сезон уже на подходе

Фанаты 3 года ждали возвращения «Теда Лассо» — и наконец дождались: 4-й сезон уже на подходе

26 февраля 2026 15:04
Фанаты 3 года ждали возвращения «Теда Лассо» — и наконец дождались: 4-й сезон уже на подходе

Любимых героев настигнут новые испытания.

Прошло уже три года с тех пор, как «Тед Лассо» попрощался со зрителями. В финале третьего сезона поставили красивую точку, поэтому мало кто сомневался: история про обаятельного тренера из Канзаса рассказана до конца. Но Apple TV+, видимо, решил, что команде нужен овертайм. Впереди нас ждет четвертый сезон.

Студия официально подтвердила, что новые серии выйдут летом 2026 года. А Ханна Уоддингем, та самая Ребекка, в интервью Deadline случайно проговорилась про август.

Кажется, что четвертый сезон выйдет в августе. Могу ли я так говорить? А если я ошибаюсь?

Съемки начались еще в июле прошлого года в Канзас-Сити, родном городе героя Джейсона Судейкиса, а потом переехали в Лондон. В новом сезоне, кстати, будет двенадцать серий.

Фанаты 3 года ждали возвращения «Теда Лассо» — и наконец дождались: 4-й сезон уже на подходе

И тут самое интересное: Тед Лассо возвращается в Ричмонд, но тренировать он будет не мужскую команду, а женскую, которая выступает во втором дивизионе. Это полностью меняет расклад, но создатели обещают сохранить ту самую магию первых сезонов.

На промокадрах уже видно Теда в любимом пабе «Корона и якорь» и на тренировке вместе с верным Бердом. Из стариков, конечно, почти все на месте: Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Джуно Темпл и другие. В компанию затесалась Таня Рейнольдс из «Полового воспитания» — она сыграет нового ассистента тренера.

А вот кого мы вряд ли увидим — так это Фила Данстера (Джейми Тартт), Ника Мохаммеда (Нейт) и Тохиба Джимо (Сэм Обизанья). Их нет в основном касте, хотя эпизодические выходы, конечно, никто не отменял. Если верить слухам, уже этим летом мы снова окунемся в мир, где всегда есть место надежде и хорошей шутке.

Ранее мы писали: Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик

Фото: Кадры из сериала «Тед Лассо»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов» Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов» Читать дальше 2 марта 2026
Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Читать дальше 1 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает «Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
Перед «Игрой престолов» красотка Дормер уже сыграла своенравную королеву: ее гибель была страшней, чем от Дикого огня Перед «Игрой престолов» красотка Дормер уже сыграла своенравную королеву: ее гибель была страшней, чем от Дикого огня Читать дальше 3 марта 2026
«Настоящий дефектив»: сериал HBO 747 000 человек оценили на 8.8, и только Тарантино считает «убогим» «Настоящий дефектив»: сериал HBO 747 000 человек оценили на 8.8, и только Тарантино считает «убогим» Читать дальше 3 марта 2026
7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить 7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше