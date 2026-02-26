Фанаты 3 года ждали возвращения «Теда Лассо» — и наконец дождались: 4-й сезон уже на подходе

Прошло уже три года с тех пор, как «Тед Лассо» попрощался со зрителями. В финале третьего сезона поставили красивую точку, поэтому мало кто сомневался: история про обаятельного тренера из Канзаса рассказана до конца. Но Apple TV+, видимо, решил, что команде нужен овертайм. Впереди нас ждет четвертый сезон.

Студия официально подтвердила, что новые серии выйдут летом 2026 года. А Ханна Уоддингем, та самая Ребекка, в интервью Deadline случайно проговорилась про август.

Кажется, что четвертый сезон выйдет в августе. Могу ли я так говорить? А если я ошибаюсь?

Съемки начались еще в июле прошлого года в Канзас-Сити, родном городе героя Джейсона Судейкиса, а потом переехали в Лондон. В новом сезоне, кстати, будет двенадцать серий.

И тут самое интересное: Тед Лассо возвращается в Ричмонд, но тренировать он будет не мужскую команду, а женскую, которая выступает во втором дивизионе. Это полностью меняет расклад, но создатели обещают сохранить ту самую магию первых сезонов.

На промокадрах уже видно Теда в любимом пабе «Корона и якорь» и на тренировке вместе с верным Бердом. Из стариков, конечно, почти все на месте: Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Джуно Темпл и другие. В компанию затесалась Таня Рейнольдс из «Полового воспитания» — она сыграет нового ассистента тренера.

А вот кого мы вряд ли увидим — так это Фила Данстера (Джейми Тартт), Ника Мохаммеда (Нейт) и Тохиба Джимо (Сэм Обизанья). Их нет в основном касте, хотя эпизодические выходы, конечно, никто не отменял. Если верить слухам, уже этим летом мы снова окунемся в мир, где всегда есть место надежде и хорошей шутке.

Ранее мы писали: Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик