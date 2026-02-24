5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник

Будут как и новые истории, так и возвращение к старым.

Март не оставит без приятных сюрпризов любителей сериалов. Стартуют сразу несколько громких проектов: Гай Ричи покажет молодого Шерлока, Тейлор Шеридан расширяет вселенную «Йеллоустоуна», а Netflix выпускает эротическую драму с Рэйчел Вайс. Собрали пять главных премьер месяца.

«Молодой Шерлок»

Дата выхода: 4 марта

Платформа: Prime Video

Количество серий: 8

Гай Ричи перенес действие в Оксфорд и сделал Холмса 19-летним парнем, который случайно вляпался в убийство и теперь вынужден доказывать, что он не преступник, а сыщик. Хиро Файнс-Тиффин играет Шерлока, который пока не умеет играть на скрипке и не особо дружит с дедукцией, но быстро учится. В роли Мориарти — Донал Финн. Снимали в Британии и Испании, так что картинка будет красивая.

«Йеллоустоун: Маршалы»

Дата выхода: 1 марта

Платформа: CBS

Количество серий: 7

Люк Граймс четыре месяца упирался и не хотел сниматься в спин-оффе про своего героя Кейси Даттона. Уговорили, когда пообещали сменить жанр с вестерна на полицейский процедурал. Теперь Кейси уходит из семьи, надевает форму маршала и ловит преступников в Монтане. Навыки морпеха и ковбойская закалка ему пригодятся.

«Владимир»

Дата выхода: 5 марта

Платформа: Netflix

Количество серий: 8

Рэйчел Вайс играет профессора английского языка, у которой жизнь идет под откос из-за увлечения молодым коллегой. Лео Вудалл в роли рокового Владимира, который врывается в размеренное существование и ломает все шаблоны. По роману Джулии Мэй Джонас, который в свое время наделал шума. Вайс не только главная звезда, но и продюсер.

«Несовершенные женщины»

Дата выхода: 18 марта

Платформа: Apple TV+

Количество серий: 8

Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в одном кадре — уже повод присмотреться. Три подруги, одна убита, две остались разбираться с последствиями. В процессе выясняется, что дружба держалась на таком слое лжи, что копаться страшно. Экранизация бестселлера Араминты Холл, сценарий писала Энни Уайзман, которая обещала сохранить всю напряженность романа.

«Охота»

Дата выхода: 4 марта

Платформа: Apple TV+

Количество серий: 6

Французский триллер с Мелани Лоран и Бенуа Мажимелем. Компания друзей едет на охоту, натыкается на странных вооруженных людей, начинается стрельба, кто-то из врагов погибает. Герои решают молчать, но их начинают преследовать. После скандала в обвинениями в плагиате — теперь это официальная адаптация романа «Выстрел».

Выбирайте настроение и ныряйте. Только предупредите близких, что на пару вечеров вы выпадаете из реальности.

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