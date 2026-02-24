Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник

5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник

24 февраля 2026 15:05 Проверено редакцией
5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник

Будут как и новые истории, так и возвращение к старым.

Март не оставит без приятных сюрпризов любителей сериалов. Стартуют сразу несколько громких проектов: Гай Ричи покажет молодого Шерлока, Тейлор Шеридан расширяет вселенную «Йеллоустоуна», а Netflix выпускает эротическую драму с Рэйчел Вайс. Собрали пять главных премьер месяца.

«Молодой Шерлок»

  • Дата выхода: 4 марта
  • Платформа: Prime Video
  • Количество серий: 8

Гай Ричи перенес действие в Оксфорд и сделал Холмса 19-летним парнем, который случайно вляпался в убийство и теперь вынужден доказывать, что он не преступник, а сыщик. Хиро Файнс-Тиффин играет Шерлока, который пока не умеет играть на скрипке и не особо дружит с дедукцией, но быстро учится. В роли Мориарти — Донал Финн. Снимали в Британии и Испании, так что картинка будет красивая.

«Йеллоустоун: Маршалы»

  • Дата выхода: 1 марта
  • Платформа: CBS
  • Количество серий: 7
5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник

Люк Граймс четыре месяца упирался и не хотел сниматься в спин-оффе про своего героя Кейси Даттона. Уговорили, когда пообещали сменить жанр с вестерна на полицейский процедурал. Теперь Кейси уходит из семьи, надевает форму маршала и ловит преступников в Монтане. Навыки морпеха и ковбойская закалка ему пригодятся.

«Владимир»

  • Дата выхода: 5 марта
  • Платформа: Netflix
  • Количество серий: 8
5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник

Рэйчел Вайс играет профессора английского языка, у которой жизнь идет под откос из-за увлечения молодым коллегой. Лео Вудалл в роли рокового Владимира, который врывается в размеренное существование и ломает все шаблоны. По роману Джулии Мэй Джонас, который в свое время наделал шума. Вайс не только главная звезда, но и продюсер.

«Несовершенные женщины»

  • Дата выхода: 18 марта
  • Платформа: Apple TV+
  • Количество серий: 8

Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в одном кадре — уже повод присмотреться. Три подруги, одна убита, две остались разбираться с последствиями. В процессе выясняется, что дружба держалась на таком слое лжи, что копаться страшно. Экранизация бестселлера Араминты Холл, сценарий писала Энни Уайзман, которая обещала сохранить всю напряженность романа.

«Охота»

  • Дата выхода: 4 марта
  • Платформа: Apple TV+
  • Количество серий: 6
5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник

Французский триллер с Мелани Лоран и Бенуа Мажимелем. Компания друзей едет на охоту, натыкается на странных вооруженных людей, начинается стрельба, кто-то из врагов погибает. Герои решают молчать, но их начинают преследовать. После скандала в обвинениями в плагиате — теперь это официальная адаптация романа «Выстрел».

Выбирайте настроение и ныряйте. Только предупредите близких, что на пару вечеров вы выпадаете из реальности.

Ранее мы писали: Качество уровня Netflix: 5 российских сериалов ничем не уступающих зарубежным

Фото: Кадры из сериалов «Молодой Шерлок», «Йеллоустоун: Маршалы», «Владимир», «Несовершенные женщины», «Охота»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Читать дальше 1 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Читать дальше 1 июня 2026
Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Читать дальше 1 июня 2026
Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Читать дальше 26 мая 2026
«Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» «Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» Читать дальше 24 мая 2026
Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Читать дальше 19 мая 2026
В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит Читать дальше 14 мая 2026
Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат» Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат» Читать дальше 7 мая 2026
От Стены в «Игре престолов» до «Тайной комнаты»: кандидат на роль Златопуста Локонса точно понравится фанатам Ночного Дозора От Стены в «Игре престолов» до «Тайной комнаты»: кандидат на роль Златопуста Локонса точно понравится фанатам Ночного Дозора Читать дальше 5 мая 2026
Этот фэнтези-сериал зовут «"Хогвартсом" для взрослых»: за 5 сезонов почти ни одного «косяка» – «лучшее, что я смотрел в жизни» Этот фэнтези-сериал зовут «"Хогвартсом" для взрослых»: за 5 сезонов почти ни одного «косяка» – «лучшее, что я смотрел в жизни» Читать дальше 5 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше