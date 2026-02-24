5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник

Март не оставит без приятных сюрпризов любителей сериалов. Стартуют сразу несколько громких проектов: Гай Ричи покажет молодого Шерлока, Тейлор Шеридан расширяет вселенную «Йеллоустоуна», а Netflix выпускает эротическую драму с Рэйчел Вайс. Собрали пять главных премьер месяца.
«Молодой Шерлок»
- Дата выхода: 4 марта
- Платформа: Prime Video
- Количество серий: 8
Гай Ричи перенес действие в Оксфорд и сделал Холмса 19-летним парнем, который случайно вляпался в убийство и теперь вынужден доказывать, что он не преступник, а сыщик. Хиро Файнс-Тиффин играет Шерлока, который пока не умеет играть на скрипке и не особо дружит с дедукцией, но быстро учится. В роли Мориарти — Донал Финн. Снимали в Британии и Испании, так что картинка будет красивая.
«Йеллоустоун: Маршалы»
- Дата выхода: 1 марта
- Платформа: CBS
- Количество серий: 7
Люк Граймс четыре месяца упирался и не хотел сниматься в спин-оффе про своего героя Кейси Даттона. Уговорили, когда пообещали сменить жанр с вестерна на полицейский процедурал. Теперь Кейси уходит из семьи, надевает форму маршала и ловит преступников в Монтане. Навыки морпеха и ковбойская закалка ему пригодятся.
«Владимир»
- Дата выхода: 5 марта
- Платформа: Netflix
- Количество серий: 8
Рэйчел Вайс играет профессора английского языка, у которой жизнь идет под откос из-за увлечения молодым коллегой. Лео Вудалл в роли рокового Владимира, который врывается в размеренное существование и ломает все шаблоны. По роману Джулии Мэй Джонас, который в свое время наделал шума. Вайс не только главная звезда, но и продюсер.
«Несовершенные женщины»
- Дата выхода: 18 марта
- Платформа: Apple TV+
- Количество серий: 8
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в одном кадре — уже повод присмотреться. Три подруги, одна убита, две остались разбираться с последствиями. В процессе выясняется, что дружба держалась на таком слое лжи, что копаться страшно. Экранизация бестселлера Араминты Холл, сценарий писала Энни Уайзман, которая обещала сохранить всю напряженность романа.
«Охота»
- Дата выхода: 4 марта
- Платформа: Apple TV+
- Количество серий: 6
Французский триллер с Мелани Лоран и Бенуа Мажимелем. Компания друзей едет на охоту, натыкается на странных вооруженных людей, начинается стрельба, кто-то из врагов погибает. Герои решают молчать, но их начинают преследовать. После скандала в обвинениями в плагиате — теперь это официальная адаптация романа «Выстрел».
Выбирайте настроение и ныряйте. Только предупредите близких, что на пару вечеров вы выпадаете из реальности.
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