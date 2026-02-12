Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости BUSINESS FORCE 2026: где рождаются стратегии роста

BUSINESS FORCE 2026: где рождаются стратегии роста

12 февраля 2026 14:40
BUSINESS FORCE 2026: где рождаются стратегии роста

12 марта 2026 | Москва, IRRI-Loft

Маркетинг, продажи и клиентский опыт — три кита вашего бизнеса в 2026. Хватит искать ответы поодиночке. Самое важное отраслевое событие года — уже здесь.

Зачем вам быть на BUSINESS FORCE FORUM 2026?

Это не просто форум. Это концентрат практики для тех, кто принимает решения:

100+ экспертов-практиков разложат по полочкам актуальные тренды.

600+ лидеров рынка для нетворкинга, который перерастает в сделки.

50+ вендоров с решениями для цифровизации — тестируйте и внедряйте.

Что привезем для вашего бизнеса:

🔥 Искусственный интеллект в деле: от создания контента до автоматизации продаж и анализа звонков.

📈 Продажи, которые закрываются: стратегии, скрипты, мотивация команд и личный бренд руководителя.

🎯 Маркетинг, который считает ROI: инструменты, технологии и кейсы, которые работают прямо сейчас.

❤️ Клиентский сервис как конкурентное преимущество: инновации в CX, программы лояльности, которые удерживают.

Формат под ваши задачи:

  • Участник — погрузитесь в программу и нетворкинг.
  • Команда мечты — приезжайте командой для синергии.
  • Спикер — заявите о своей экспертности.
  • Экспонент — представьте свое решение лидерам рынка.

Это ваш must-visit, если вы: владелец бизнеса, коммерческий/маркетинг директор, руководитель отдела продаж, digital-специалист, CRM-аналитик, эксперт по клиентскому опыту или поставщик IT-решений.

🎁 Бонусы для участников: бизнес-игры, розыгрыши ценных подарков и выставка решений, где можно договориться об особых условиях внедрения.

Дата: 12 марта 2026

Место: Москва, IRRI-Loft (м. Павелецкая)

🔗 Регистрация и все детали:

https://force-forum.ru/?utm_source=piar4ick&utm_medium=tg&utm_exmo=promo

Не собирайте пазл роста по кусочкам. Получите всю картину на BUSINESS FORCE 2026.

Ждем вас! 💼

Фото: BUSINESS FORCE FORUM 2026
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше