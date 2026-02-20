Для тех, кому «Рыцарь 7 Королевств» зашел на ура: подборка из 5 фильмов и сериалов, без «Игры престолов» и «Дома дракона»

Если вам по душе истории о суровом Средневековье, где люди куют свою судьбу мечом, а честь и долг значат больше, чем звонкая монета, — этот список для вас.

На фоне успеха «Рыцаря Семи Королевств» решили составить подборку проектов о доблестных воинов. Здесь нет драконов, Старков или Таргариенов, а также всех спин-оффов о них, но эти истории захватят ваше внимание не хуже, чем драма сир Дункана.

Держите пять фильмов и сериалов, которые перенесут вас в эпоху клинков и осад.

«Последнее королевство»

Действие сериала происходит во времена раздробленной Англии второй половины девятого века. С севера на остров непрерывно вторгаются воинственные датские викинги. Саксонский аристократ по имени Утред Беббанбургский оказался между двух огней. Будучи ребенком, он попал в плен к данам, которые воспитали его как соплеменника.

Теперь герой разрывается между миром своих настоящих родителей и викингами, ставшими ему близкими. Он мечтает вернуть себе родовой замок, служа королю Альфреду, который грезит объединением страны. На пути к цели его ждут измены, кровопролитные схватки и горькие утраты.

«Царство»

Сирота Ли Синь с ранних лет трудился как раб на галерах. Однако в его сердце жила мечта — стать прославленным полководцем, поэтому каждую свободную минуту он посвящал воинским тренировкам. Судьба сделала крутой поворот, когда его товарища убили, перепутав с молодым королем, против которого вспыхнул мятеж.

Ли Синь случайно встречает в лесу самого свергнутого правителя. Сирота понимает: это его единственный шанс вырваться из нищеты и отомстить.

«Меч короля»

Отставной военный Людвиг Кален — человек с крепкими нервами, но пустым кошельком. Он решается на отчаянный шаг, от которого все отказались: пообещать королю превратить дикие пустоши Дании в цветущие земли. Наградой за это должен стать дворянский титул.

Кален строит ферму, собирает вокруг себя беглых крестьян и пытается выжить в суровых условиях. Однако главная опасность кроется не в суровой природе. Местный землевладелец Фредерик Шинкель считает эти угодья своей собственностью и объявляет капитану войну. Людвигу предстоит отстоять не только свой участок, но и доказать, что внутреннее благородство порой весомее гербовой бумаги.

«Падение ордена»

События разворачиваются в начале четырнадцатого столетия. Могущественное братство тамплиеров стоит на пороге гибели. После потери Акры, последнего форпоста крестоносцев на Святой земле, орден лишается своей главной святыни — Святого Грааля. Отважный рыцарь по имени сэр Ландри отправляется на поиски реликвии, надеясь спасти собратьев.

Но против тамплиеров уже плетут интриги король Франции Филипп IV и его хитроумный советник. Их цель — сказочные сокровища ордена. В ход идут любые средства: ложные улики в ереси, пытки и костры.

«Царство небесное»

Обычный кузнец Бэлиан теряет буквально всё: веру, семью и кров. Неожиданно он узнает, что является внебрачным сыном знатного барона из Иерусалима. В поисках искупления Бэлиан отправляется в Святую землю, где оказывается в эпицентре надвигающейся катастрофы.

Унаследовав отцовский замок, он втягивается в противостояние между мусульманами и воинственно настроенными рыцарями. Когда к стенам Иерусалима подступает армия султана Саладина, именно кузнецу выпадает жребий возглавить оборону города.

