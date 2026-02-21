Оповещения от Киноафиши
Этот эпизод «Сверхъестественного» заставил рыдать самого Сэма Винчестера — он считает его лучшим

21 февраля 2026 08:01
Часть фанатов может не согласиться.

Пятнадцать сезонов, 327 серий — у «Сверхъестественного» огромная армия фанатов и почти такая же огромная фильмотека. Кто-то больше всего любит страшные эпизоды с монстрами, кто-то — мета-истории про охотников, но главным козырем всегда оставались отношения Сэма и Дина Винчестеров. Братья вытягивали даже те серии, которые сценаристы писали спустя рукава.

Когда сериал наконец подошел к финалу в ноябре 2020 года, мнения зрителей разделились. Одни рыдали и считали концовку идеальной, другие до сих пор уверены: шоу должно было закончиться еще в пятом сезоне, вместе с уходом создателя Эрика Крипке.

Но есть человек, для которого эти споры не имеют значения. Актер Джаред Падалеки, он же Сэм Винчестер, еще до выхода финала признался: эпизод «Carry On» (15 сезон, 20 серия) — его любимый за всю историю.

В интервью Entertainment Weekly актер сказал, что плакал каждый раз, перечитывая сценарий. А потом для верности продублировал в соцсетях:

Люблю всех своих детей одинаково, но этот — любимый.

Этот эпизод «Сверхъестественного» заставил рыдать самого Сэма Винчестера — он считает его лучшим

Интересно, что раньше Падалеки держал в фаворитах другой эпизод — безумный шестой сезон с «The French Mistake», где братья попадают в реальность, где они просто актеры Джаред и Дженсен. Однако финал переиграл все.

В «Carry On» Сэм наконец получил ту самую нормальную жизнь, о которой мечтал с первых сезонов. Да, ему пришлось носить ужасный парик в сценах старости, но он умер в мире, прожив долгий путь. Дин ушел раньше, и многих это расстроило, но сам Падалеки назвал финал «чудесно трагическим и чудесно оптимистичным одновременно».

Споры о последней серии не утихают до сих пор. Но если для человека, который 15 лет играл Сэма, это лучший эпизод, — может, он что-то понимает?

Фото: Кадры из сериала «Сверхъестественное»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
