Киноафиша Новости В «Игре престолов» скрыли, но Reddit нашел ответ: зачем Король Ночи напал на Вестерос

20 февраля 2026 14:30
Кадр из сериала «Игра престолов»

Только самые правдоподобные теории, и щепотку юмора.

Кто же он такой на самом деле, этот загадочный Король Ночи, и чего он добивался? Вопрос, который мучает фанатов «Игры престолов» до сих пор, особенно после финала, оставившего больше вопросов, чем ответов. Вместе с фанатами с Reddit разобрались в этом непростом вопросе.

Начнём с того, что мы знаем из сериала. Короля Ночи создали Дети Леса тысячи лет назад как оружие против Первых Людей, которые вырубали их священные деревья и уничтожали их народ. Вонзили драконье стекло в грудь человека — и получили ледяного монстра. Но оружие вышло из-под контроля и обратилось против создателей, да и вообще всех. Дальше — тысячелетия ожидания, пока армия мёртвых копится за Стеной, и наконец поход на юг.

Но вот что интересно. Как справедливо заметил один из пользователей Reddit, если бы Король Ночи действительно победил в битве при Винтерфелле и захватил весь Вестерос, что дальше? Сидеть на троне из черепов и смотреть на бескрайние ледяные пустоши? Превратить всех в послушных мертвецов и чем тогда заниматься вечность? Скука смертная, даже для того, кто может жить вечно.

В «Игре престолов» скрыли, но Reddit нашел ответ: зачем Король Ночи напал на Вестерос

Многие комментаторы сходятся на том, что Король Ночи — это просто идеальное оружие, запрограммированное на одну цель: уничтожение человечества. Как ядерная бомба, которой плевать на мораль и философию.

«Некоторые люди просто хотят увидеть, как мир сгорит дотла», — напоминает один из фанатов слова Альфреда из «Тёмного рыцаря». Только здесь мир должен был замёрзнуть.

В «Игре престолов» скрыли, но Reddit нашел ответ: зачем Король Ночи напал на Вестерос

Другие видят в нём олицетворение неизбежной природной силы, вроде изменения климата или энтропии. Ему не нужны мотивы, он просто разрушает всё живое, потому что такова его природа.

Отдельная линия — его навязчивая охота за Браном Старком, Трёхглазым Вороном. По версии, озвученной в сериале, Король Ночи хотел уничтожить память человечества, стереть саму историю людей. Бран — это живой архив всех знаний мира, и, убив его, Король Ночи лишил бы человечество прошлого и, возможно, будущего. Один из комментаторов развивает эту мысль: «Он так зациклен на Бране, потому что тот унаследовал Трёхглазого Ворона. Очевидно, что у Короля Ночи и Трёхглазого Ворона давнее соперничество».

В «Игре престолов» скрыли, но Reddit нашел ответ: зачем Король Ночи напал на Вестерос

Некоторые фанаты предлагают куда более глубокие теории, которые, увы, не нашли отражения в сериале. Например, что Бран сам каким-то образом связан с Королём Ночи, что это замкнутый круг причин и следствий, как в истории с Ходором. Возможно, эту теорию развили бы в закрытом спин-оффе.

Есть и те, кто вообще не пытается искать глубину, дескать нежити мотив не нужен. Но, пожалуй, самая популярная версия среди фанатов — что мы никогда не узнаем правды, потому что сценаристы Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс сами не знали, чего хочет Король Ночи.

Так чего же на самом деле хотел Король Ночи? Уничтожить человечество. Отомстить Детям Леса. Стереть память людей. Остановить время и воцарить вечную зиму. Если Джордж Мартин закончит свою серию книг, то в ней точно будет жирный намек и раскрытие истории ходоков.

Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
