CSTB.PRO.MEDIA 2026: стратегия отрасли, экосистемы и будущее онлайн-кинотеатров

17–18 февраля 2026 года в Москве пройдёт 28-й форум CSTB.PRO.MEDIA — одно из ключевых событий российской медиаиндустрии. В центре внимания будет трансформация контента, развитие технологий, изменения аудитории и новые модели монетизации.

17 февраля: стратегическая сессия о будущем медиарынка

Центральным событием первого дня станет стратегическая сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория».

Модератор: Денис Кусков, генеральный директор ИАА «Telecom Daily».

Участники обсудят:

кто и как измеряет медиапотребление в 2025 году и каким будет будущее медиаизмерений;

стратегии медиахолдингов, онлайн-кинотеатров и операторов связи в текущих экономических условиях;

рекомендации Минкультуры и Минцифры по оценке восприятия традиционных ценностей в видеоконтенте и механизмы государственной поддержки;

выход российских медиакомпаний на рынки Китая, ОАЭ и Индии;

импортозамещение и формирование технологической независимости отрасли;

рост рекламного рынка за счёт маркетплейсов и перераспределение рекламных бюджетов между медиа.

К участию приглашены: Дмитрий Борисов («Первый канал. Всемирная сеть»), Екатерина Ларина (Минцифры России), Юлия Голубева («Газпром-Медиа Холдинг»), Юлиана Слащёва («Союзмультфильм», киностудия им. М. Горького), Дмитрий Пашутин (НМГ), Дмитрий Смирнов (ON Медиа), Гавриил Гордеев (Okko), Григорий Урьев («Синтерра Медиа»).

18 февраля: экосистемы и контентная политика онлайн-платформ

Второй день форума будет посвящён развитию экосистем и трансформации рынка онлайн-видео.

Сессия «Экосистема. Вселенная сервисов»

11:30–12:30, зал RATUSHA

Модераторы: Мария Истомина («Ведомости»), Дмитрий Колесов (J’son & Partners Consulting).

Темы обсуждения:

как экосистемы формируют сервисы вокруг потребностей пользователя;

роль развлекательных сервисов внутри экосистем;

принципы выбора сервисов и интеграции подписочных моделей;

объединение онлайн- и офлайн-активностей в рамках одной платформы;

факторы, определяющие развитие экосистем в России в ближайшие годы.

К участию приглашены представители KION, VK, «Ростелекома», «Яндекса», СБЕРа и Т-Банка.

Панельная дискуссия

«Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика при насыщенном рынке и росте затрат на производство ориджиналс» 14:00–16:00, зал RATUSHA Партнер: онлайн-кинотеатр START.

Модератор: Трифон Бебутов (DREAMCAST).

Программа включает аналитический блок с участием Дениса Кускова («Telecom Daily») и панельную дискуссию.

Ключевые вопросы:

какие контентные тренды определят 2026 год;

баланс между креативом и экономической эффективностью;

коллаборации онлайн-платформ;

роль зарубежного контента;

интеграция подписок как точка роста.

Среди приглашённых спикеров: представители WINK, START, RUTUBE, Premier, Okko, KION, Unico Studio (Казахстан), Team Films, а также продюсеры и режиссёры индустрии.

Национальная премия «Большая цифра»

В рамках форума будут объявлены победители 17-й Национальной премии «Большая цифра» — одной из наиболее значимых наград в сфере многоканального цифрового телевидения.

В 2026 году участие в премии приняли более 260 проектов и команд со всей страны.

Организация и партнёры

Место: г. Москва, Ленинская слобода, 26c11, LOFT HALL.

Организатор: МИДЭКСПО.

