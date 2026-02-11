CSTB.PRO.MEDIA 2026: стратегия отрасли, экосистемы и будущее онлайн-кинотеатров

17 февраля: стратегическая сессия о будущем медиарынка
Центральным событием первого дня станет стратегическая сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория».
Модератор: Денис Кусков, генеральный директор ИАА «Telecom Daily».
Участники обсудят:
- кто и как измеряет медиапотребление в 2025 году и каким будет будущее медиаизмерений;
- стратегии медиахолдингов, онлайн-кинотеатров и операторов связи в текущих экономических условиях;
- рекомендации Минкультуры и Минцифры по оценке восприятия традиционных ценностей в видеоконтенте и механизмы государственной поддержки;
- выход российских медиакомпаний на рынки Китая, ОАЭ и Индии;
- импортозамещение и формирование технологической независимости отрасли;
- рост рекламного рынка за счёт маркетплейсов и перераспределение рекламных бюджетов между медиа.
К участию приглашены: Дмитрий Борисов («Первый канал. Всемирная сеть»), Екатерина Ларина (Минцифры России), Юлия Голубева («Газпром-Медиа Холдинг»), Юлиана Слащёва («Союзмультфильм», киностудия им. М. Горького), Дмитрий Пашутин (НМГ), Дмитрий Смирнов (ON Медиа), Гавриил Гордеев (Okko), Григорий Урьев («Синтерра Медиа»).
18 февраля: экосистемы и контентная политика онлайн-платформ
Второй день форума будет посвящён развитию экосистем и трансформации рынка онлайн-видео.
Сессия «Экосистема. Вселенная сервисов»
11:30–12:30, зал RATUSHA
Модераторы: Мария Истомина («Ведомости»), Дмитрий Колесов (J’son & Partners Consulting).
Темы обсуждения:
- как экосистемы формируют сервисы вокруг потребностей пользователя;
- роль развлекательных сервисов внутри экосистем;
- принципы выбора сервисов и интеграции подписочных моделей;
- объединение онлайн- и офлайн-активностей в рамках одной платформы;
- факторы, определяющие развитие экосистем в России в ближайшие годы.
К участию приглашены представители KION, VK, «Ростелекома», «Яндекса», СБЕРа и Т-Банка.
Панельная дискуссия
«Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика при насыщенном рынке и росте затрат на производство ориджиналс» 14:00–16:00, зал RATUSHA Партнер: онлайн-кинотеатр START.
Модератор: Трифон Бебутов (DREAMCAST).
Программа включает аналитический блок с участием Дениса Кускова («Telecom Daily») и панельную дискуссию.
Ключевые вопросы:
- какие контентные тренды определят 2026 год;
- баланс между креативом и экономической эффективностью;
- коллаборации онлайн-платформ;
- роль зарубежного контента;
- интеграция подписок как точка роста.
Среди приглашённых спикеров: представители WINK, START, RUTUBE, Premier, Okko, KION, Unico Studio (Казахстан), Team Films, а также продюсеры и режиссёры индустрии.
Национальная премия «Большая цифра»
В рамках форума будут объявлены победители 17-й Национальной премии «Большая цифра» — одной из наиболее значимых наград в сфере многоканального цифрового телевидения.
В 2026 году участие в премии приняли более 260 проектов и команд со всей страны.
Организация и партнёры
Место: г. Москва, Ленинская слобода, 26c11, LOFT HALL.
Организатор: МИДЭКСПО.
ПАРТНЕРЫ CSTB PRO MEDIA 2026:
Главный партнер – «Первый канал. Всемирная сеть»
Генеральный партнер – Синтерра Медиа
Партнер форума – «Газпром Медиа»
Партнер форума – Национальная Медиа Группа (НМГ)
Официальный партнер – WINK
Индустриальный партнер – OKKO
Партнер форума – МОЕVIDEO
Партнер форума – Медиалогистика
Партнер форума – Yandex Cloud
При участии – Красный Квадрат
Партнер по организации – XOVP
Партнеры «Дня Оператора» - «Цифровое Телесемейство», Universal Distribution
Партнер сессии – Телеканал «О!»
Партнер сессии – Телеканал «Мультиландия»
Партнер сессии – сейлз-хаус «Эверест»
Партнер сессии – ЭКРАН
Партнер сессии – Медиабаза
Партнер сессии – START
Партнер форума – АПКиТ
При поддержке – ААК
Кофе-партнеры – Sky Media, Tiji
Генеральный информационный партнер – Ведомости
Главный медиапартнер – медиагруппа «Комсомольская Правда»
Стратегический информационный партнер – Кабельщик
Отраслевой информационный партнер – Бюллетень кинопрокатчика