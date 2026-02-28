Махито из «Магички» многих бесит, но у Миядзаки есть другой: оскароносный фильм с ним покажут в России 26 марта

В мире аниме имя Махито у многих ассоциируется с тем самым проклятием из «Магической битвы», знатно потрепавшим нервы фанатам. Но есть у него тезка — куда более приятный и безобидный. Тот самый Махито из последнего фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», получившего «Оскар» за лучшую анимацию.

И хорошая новость для тех, кто проворонил прокат или хочет пересмотреть на большом экране – с 26 марта лента возвращается в российские кинотеатры. Показывать будут в двух версиях: в дубляже от «Студийной Банды» и на японском с русскими субтитрами. Обе версии будут в 4К, так что картинка порадует глаз.

Напомним сюжет: мальчик Махито тоскует по пропавшей матери и однажды встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в странный и загадочный мир, где всё работает не по правилам и где Махито предстоит узнать много тайн.

Фильм собрал больше 300 млн долларов в мировом прокате и вошел в топ самых кассовых аниме в истории. При этом зрители приняли его тепло, хоть и не без вопросов. Вот что пишут на IMDb, где у ленты 7.3 балла:

«Визуал просто потрясающий. Миядзаки снова создал мир, который оживает благодаря цвету и движению. Но сюжет местами запутанный, мир строится так навязчиво, что сам герой теряется на его фоне. Тем не менее, это всё еще очень хорошее кино»,

«Есть ощущение, что Миядзаки вложил в этот фильм что-то очень личное. Не всё понял с первого раза, но картинка завораживает настолько, что это неважно. Надо будет пересмотреть»,

«Думаю, если пересмотреть фильм еще раза два-три, можно уловить, что Миядзаки имел в виду, но при обычном однократном просмотре в кинотеатре это теряется. Стоит ли смотреть хотя бы ради картинки и музыки? На мой взгляд, да».

В общем, если вы всё пропустили в прошлый раз – будет шанс наверстать и насладиться магией Миядзаки на большом экране. А если уже видели и вам хочется взглянуть на тайтл с новой стороны – самое то сделать это в 4К и с отличным звуком. С 26 марта, не забудьте.

Ранее мы писали: Вот сколько за год заработала студия «Магической битвы»: сумма приличная, но на фоне сборов «Бензопилы» – «копейки»