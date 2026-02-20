Спин-офф «Рика и Морти» выйдет быстрее, чем вы могли мечтать: сумасшедший дед-ученый отошел на второй план

Поклонники «Рика и Морти» наконец дождались конкретных новостей о проекте, посвящённом одному из самых ярких второстепенных персонажей. Кит Дэвид, который озвучивает президента Кёртиса, назвал примерные сроки релиза.

По словам актёра, сериал появится на экранах «в конце этого года». Это первое внятное обновление информации с лета 2025 года, когда на Comic-Con в Сан-Диего канал Adult Swim официально утвердил производство.

Дэвид, трижды удостоенный премии «Эмми», впервые предстал в образе президента во втором сезоне оригинального шоу, в серии «Get Schwifty». Артист заверил зрителей, что их любимец ничуть не изменился и остался тем самым героем, которого все знают. Это позволяет надеяться, что в новом сериале также будет сохраняться дух безумия, ведь президент постоянно был вынужден отражать атаки пришельцев, которых выбесил Рик Санчез.

Авторами проекта выступили создатель оригинального мультсериала Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано. Последний начинал как помощник сценариста в третьем сезоне «Рика и Морти», а со временем дорос до исполнительного продюсера и ведущего автора.

В центре сюжета окажется президент Кёртис, который берётся за катастрофы, оставленные без внимания Риком и Морти. Такой взгляд позволит по-новому увидеть научно-фантастическую вселенную, расширить ее лор и дать больше экранного времени второстепенным героям, мелькавшим в оригинале.

Проект о президенте станет уже третьей попыткой расширить франшизу. Ранее выходили десятисерийные «Виндикаторы» в 2022 году и аниме-адаптация в конце 2024-го. Оба этих проекта не получили продолжения.

Девятый сезон «Рика и Морти» ожидается осенью 2026 года. Таким образом, благодаря спин-оффу канал Adult Swim выпустит сразу два крупных проекта в рамках одной вселенной за один год.