Пока все обсуждают секретный эпизод "Очень странных дел", Джо Кири снялся в улётном новом ужастике с рейтингом 18+

Джо Кири только что попрощался со Стивом Харрингтоном — его персонаж пережил финал «Очень странных дел», что уже само по себе достижение.

Параллельно музыкальный проект актёра Djo обошёл Тейлор Свифт: песня «End of Beginning» вышла на первое место в Spotify. Казалось бы, всё внимание должно быть приковано к его следующему шагу. И этот шаг уже здесь — но почему-то почти никто об этом не говорит.

13 февраля в прокат выходит «Зараза» — фантастический хоррор с элементами комедии, где Кири играет одну из главных ролей. Компанию ему составляют Лиам Нисон и Джорджина Кэмпбелл, запомнившаяся по «Варвару» 2022 года. За сценарий отвечает Дэвид Кепп — автор «Парка Юрского периода» и «Миссии невыполнима», адаптировавший собственный роман.

Сюжет строится вокруг мутирующего грибка, который вырывается из секретной лаборатории. Двое молодых сотрудников объекта вынуждены объединиться с матёрым агентом по борьбе с биотерроризмом, чтобы остановить заразу, пока та не уничтожила всё живое.

На Rotten Tomatoes у фильма крепкие 74% от критиков. Звучит как идеальный рецепт хита: звезда «Очень странных дел», Лиам Нисон, сценарист блокбастеров и актуальная тема смертоносного грибка.

Но «Зараза» — проект от StudioCanal с небольшим бюджетом, и в прокат он выходит в самый неудачный момент: в тот же уикенд стартуют «Грозовой перевал» с Марго Робби (прогноз — минимум 45 миллионов долларов на старте), криминальный триллер «Ограбление 101», анимационный «Козёл» и фантастика Гора Вербински «Удачи, веселья, не сдохни». На этом фоне скромный хоррор просто теряется — но, возможно, своего зрителя он найдёт позже, уже на стриминге.