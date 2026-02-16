Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пока все обсуждают секретный эпизод "Очень странных дел", Джо Кири снялся в улётном новом ужастике с рейтингом 18+

Пока все обсуждают секретный эпизод "Очень странных дел", Джо Кири снялся в улётном новом ужастике с рейтингом 18+

16 февраля 2026 15:46
Пока все обсуждают секретный эпизод "Очень странных дел", Джо Кири снялся в улётном новом ужастике с рейтингом 18+

Джо Кири только что попрощался со Стивом Харрингтоном — его персонаж пережил финал «Очень странных дел», что уже само по себе достижение.

Параллельно музыкальный проект актёра Djo обошёл Тейлор Свифт: песня «End of Beginning» вышла на первое место в Spotify. Казалось бы, всё внимание должно быть приковано к его следующему шагу. И этот шаг уже здесь — но почему-то почти никто об этом не говорит.

13 февраля в прокат выходит «Зараза» — фантастический хоррор с элементами комедии, где Кири играет одну из главных ролей. Компанию ему составляют Лиам Нисон и Джорджина Кэмпбелл, запомнившаяся по «Варвару» 2022 года. За сценарий отвечает Дэвид Кепп — автор «Парка Юрского периода» и «Миссии невыполнима», адаптировавший собственный роман.

Пока все обсуждают секретный эпизод "Очень странных дел", Джо Кири снялся в улётном новом ужастике с рейтингом 18+

Сюжет строится вокруг мутирующего грибка, который вырывается из секретной лаборатории. Двое молодых сотрудников объекта вынуждены объединиться с матёрым агентом по борьбе с биотерроризмом, чтобы остановить заразу, пока та не уничтожила всё живое.

На Rotten Tomatoes у фильма крепкие 74% от критиков. Звучит как идеальный рецепт хита: звезда «Очень странных дел», Лиам Нисон, сценарист блокбастеров и актуальная тема смертоносного грибка.

Но «Зараза» — проект от StudioCanal с небольшим бюджетом, и в прокат он выходит в самый неудачный момент: в тот же уикенд стартуют «Грозовой перевал» с Марго Робби (прогноз — минимум 45 миллионов долларов на старте), криминальный триллер «Ограбление 101», анимационный «Козёл» и фантастика Гора Вербински «Удачи, веселья, не сдохни». На этом фоне скромный хоррор просто теряется — но, возможно, своего зрителя он найдёт позже, уже на стриминге.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше