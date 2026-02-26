Оповещения от Киноафиши
Даже Арья «возбухала»: лишь одна звезда «Игры престолов» довольна финалом сериала – и ей не стыдно это признать

26 февраля 2026 12:00
Актриса не прочь вернуться во франшизу, но при одном условии.

Финал «Игры престолов» в 2019 году стал моральной травмой для миллионов зрителей. Шесть эпизодов – и ощущение, что что-то пошло не туда. Споры не утихают до сих пор, а многие актеры осторожно признавались: к развязке есть вопросы.

Даже сыгравшая Арью Мэйси Уильямс говорила, что смотрела финал с противоречивыми чувствами. И все же нашлась одна звезда, которая осталась полностью довольна судьбой своей героини. Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, открыто заявила: ее все устраивает.

В интервью The Direct актрису спросили, готова ли она вернуться к роли на фоне множества спин-оффов – от «Дома дракона» до «Рыцаря Семи Королевств». Софи сначала пошутила: «Покажите мне деньги», но затем призналась, что финал Сансы считает удачным.

«Я была очень счастлива тем, как закончилась история Сансы в “Игре престолов”, и никто больше не был по-настоящему счастлив со своим финалом», – сказала она.

И правда, если вспомнить путь героини, ее развязка выглядит почти сказкой. От наивной девочки, мечтавшей стать королевой при Джоффри, до политической пленницы, жертвы Рамси Болтона – Сансa прошла через унижения и насилие.

В финале она становится Королевой Севера и правит независимым Севером, пока Бран занимает Железный трон.

Тернер подчеркивает: вернуться можно лишь при сильном сценарии. Но пересматривать уже завершенную историю она не стремится. В ее случае финал оказался тем редким вариантом, когда героиня действительно получила свое – и актриса этого не стесняется.

Ранее мы писали: «Как вы вообще смеете?»: Кит Харрингтон спустя 6 лет пошел войной на всех, кто недоволен финалом «Игры престолов»

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
