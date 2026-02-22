Оповещения от Киноафиши
«Это была ошибка!»: из «Рыцаря Семи Королевств» в последний момент вырезали одну из важнейших сцен книги Мартина

22 февраля 2026 10:34
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Читатели этот эпизод всерьез называют «душой истории».

В мире больших франшиз подобное – редкость. Создатели «Игры престолов» и «Дома Дракона» крайне редко публично признавали ошибки сценария или канона. Поэтому честность шоураннера «Рыцаря Семи Королевств» Айры Паркер стала небольшим культурным шоком для фанатов.

На Reddit разгорелась дискуссия из-за отсутствия в сериале ключевой сцены из повести Мартина. В книге, в самый отчаянный момент, когда Дунка презирают все, происходит диалог со Стальным Пейтом

– «Кто я для них?»

– «Рыцарь, который помнил свои клятвы»

Для многих эта фраза – душа, моральный стержень всей истории, а потому Паркер даже не искал оправданий. Вместо этого он прямо ответил пользователю:

«Это была ошибка!»: из «Рыцаря Семи Королевств» в последний момент вырезали одну из важнейших сцен книги Мартина

«Честно говоря, это была моя ошибка! Не первая и не последняя в этом сериале. Эта сцена была в сценарии, но потом выпала. Я согласен, что это душа истории, но она все еще остается в основе шоу, даже если я по глупости убрал эту сцену».

Такой откровенный и самокритичный ответ вызвал волну уважения.

«Сэр, у вас стальные (цензура – Прим. ред.). Так давно я не видел, чтобы шоураннеры вселенной “Игры престолов” могли признать свою ошибку».

Согласитесь, невероятный контраст с реакцией авторов «Престолов» с «Домом» на любую критику в их адрес. Может, именно поэтому «Рыцаря Семи Королевств» уже называют едва ли не лучшей экранизацией Мартина?

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
