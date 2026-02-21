«У нас мало денег»: «Рыцарь Семи Королевств» стоил в разы дешевле «Игры престолов» – угадаете, почему зрители не поняли подвоха?

Первый сезон «Игры престолов» обходился HBO примерно в 6 миллионов долларов за серию. К финалу цифра выросла до 15, а «Дом Дракона» стартовал сразу с 20. На этом фоне «Рыцарь Семи Королевств» выглядит почти студенческим проектом.

Бюджет нового сериала – около четверти от того, что тратили на «Престолы». То есть меньше 10 миллионов на все шесть серий.

И вот он парадокс: зрители смотрят пятую серию, где разворачивается «Суд Семерых» – жестокая схватка четырнадцати рыцарей на турнирном поле – и толком не замечают подвоха.

Им кажется, что все как положено: кони, доспехи, кровь, драма. Только потом выясняется, что никакого поля с трибунами на самом деле нет. Вернее, есть, но трибуны пустые. А тысячи зрителей, которые должны были там стоять… их просто не на что было нанимать.

Шоураннер Айра Паркер признался в интервью CBR:

«У нас мало денег на этом шоу. Примерно четверть от того, что было у предшественников. Нам пришлось думать, как скрывать это так, чтобы не казалось, будто мы что-то скрываем».

И они придумали. В ход пошел туман – по счастью, в книге Джорджа Мартина «Межевой рыцарь» он действительно сгущается над Ашфордом утром перед поединком. Создатели просто взяли эту деталь и превратили ее в спасательный круг.

Густая дымка скрыла пустые трибуны, а камера, привязанная к шлему Дунка, сделала зрителя не наблюдателем, а участником схватки.

Вместо панорамных планов – хрип, забрало, удары в упор. Вместо массовки – точка зрения человека, который видит только противника и клочок земли под ногами.

«Забавно, как отсутствие денег заставляет находить креативные ходы, до которых бы никогда не додумался, будь у тебя возможность просто потратить их», – подытожил режиссер.

Как говорится: и в чем он не прав?