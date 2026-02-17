Криповей этого исторического сериала с Томом Харди ещё ничего не сняли: теперь зрители требуют 2 сезон

Сериалу уже почти 10 лет, а 2 сезон мы так и не увидели.

Исторические драмы обычно берут атмосферой: мрачные интерьеры, политические интриги, тяжёлые судьбы. «Табу» 2017 года всё это тоже предлагает — но добавляет кое-что редкое для жанра. Главный герой в исполнении Тома Харди видит галлюцинации, проводит странные ритуалы и вообще ведёт себя так, будто привёз из Африки не только деловую хватку, но и что-то потустороннее. Сюрреалистичные видения вплетены в сюжет так органично, что восьмисерийный сезон местами напоминает скорее психологический хоррор, чем костюмированное кино.

Действие разворачивается в 1814 году. Предприниматель Джеймс Делейни возвращается в Лондон после двенадцати лет в Африке и тут же оказывается втянут в противостояние с Ост-Индской компанией. Сериал Харди создал вместе со своим отцом Чипсом Харди и Стивеном Найтом — тем самым, с которым они работали над «Острыми козырьками».

На BBC проект приняли тепло, он даже попал в наградные списки. Но после первого сезона продолжения так и не последовало. Сейчас, по данным FlixPatrol, «Табу» переживает новую волну популярности на Apple TV — и зрители снова требуют второй сезон.