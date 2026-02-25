Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал

«Грозовой перевал» Эмиральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди стал главным киноповодом для споров в начале 2026 года. Фильм, по последним данным, собрал 151 миллион долларов в мировом прокате.

При этом критики разнесли его в пух и прах, а зрители на IMDb поставили всего 6,3 балла. Эротика и модные костюмы не спасли от недовольных поклонников готического романа — а пуристы от классики до сих пор в истерике. И тут Netflix, словно уловив момент, выбрасывает на стол свой главный козырь.

Стриминговый гигант выпустил тизер шестисерийной «Гордости и предубеждения», когда хайп еще не успел остыть. Ролик показали в британских кинотеатрах прямо перед сеансами скандального «Грозового перевала». Намнк прозрачнее некуда: мол, хотите настоящую английскую классику? Держите.

Вместо эпатажа зрителю дают сдержанность. Вместо Марго Робби с декольте — Эмма Коррин с книгой и задумчивым взглядом. Вместо Джейкоба Элорди со страстью в глазах — Джек Лауден верхом на лошади, суровый и неприступный.

Сценарий написала Долли Олдертон, автор бестселлера «Все, что я знаю о любви», а режиссерское кресло занял Эйрос Лин. Netflix со своей стороны обещает максимальную близость к роману Джейн Остин.

Хотя у произведения уже есть как минимум три культовые экранизации: BBC-шная 1979-го с Элизабет Гарви, эталонная 1995-го с Колином Фертом и яркая 2005-го с Кирой Найтли. Каждая нашла свою аудиторию, каждая считается лучшей для своего поколения.

Зачем Netflix лезет в это поле с новой шестисерийной версией — вопрос, на который нашли ответ зрители.

Мне кажется, каждый новый подход может привнести что-то свежее и уникальное в знакомый сюжет. Надеюсь, что создатели смогут удивить нас и сделать свою адаптацию запоминающейся!

Премьера назначена на осень 2026 года. Остается запастись попкорном и наблюдать за битвой титанов.

