«В духе “Властелина колец”»: на Западе снимут Sci-Fi-«клюкву» про СССР – с Лениным на Марсе и живым Гагариным

Создатели культового трэша «Железное небо», где нацисты окопались на Луне и собирались долететь до Земли на летающих тарелках с запрещенными символами, решили, что космос должен стать красным.

Теперь они готовят трилогию «Deep Red» – про тайную марсианскую колонию СССР, которая не заметила распада Союза и все эти годы исправно строила коммунизм.

Создатели в беседе с THR формулируют концепт так:

«Коммунисты тайно оккупировали Красную планету с 1950-х годов, построив утопическое общество, скрытое от Земли».

Изоляция позволила им создать «по-настоящему функционирующую коммунистическую систему – возможную только при полной изоляции от человечества».

В первой части астронавт NASA терпит крушение и обнаруживает город под куполом. Там уверены, что Брежнев жив, а Гагарин просто в командировке. Управляет всем ИИ Deep Red – выросший из советского шахматного суперкомпьютера и доросший до цифрового генсека.

Проект задуман «в духе трилогии Питера Джексона “Властелин колец”» – три фильма снимут подряд и выпустят с 2029 по 2031 год. Бюджет – 15 миллионов евро, значительную часть собираются поднять через краудфандинг.

Сатира, «клюква», Ленин в скафандре и «оживший» Гагарин – набор, который покорил западных киноделов. Вопрос только в том, долетит ли до премьеры этот странный шаттл.