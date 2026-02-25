«Интерстеллар» смешали с «Темным рыцарем»: «Дюна 3» будет совсем не похожа на первые части – Шаламе «спалил контору»

Дословной экранизации книги ждать точно не стоит. Как и в прошлые разы.

Тимоти Шаламе долго держал рот на замке по поводу «Дюны: Часть третья», но на встрече с Мэттью МакКонахи неожиданно разговорился – и выдал куда больше, чем планировал. Судя по его словам, финал трилогии Дени Вильнева окажется самым мрачным и странным из всех.

Актер в спецпроекте Variety признался, что, работая над образом Пола Атрейдеса в третьей части, ориентировался на «Интерстеллар», Хита Леджера в «Темном рыцаре» и Марлона Брандо в «Апокалипсисе сегодня».

Правда, Шаламе тут же попытался отыграть назад и рассмеялся: мол, ему пока не стоит ставить себя в один ряд с такими величинами. Референсы выбраны говорящие – космический экзистенциализм, хаотичная одержимость, культовая тьма.

Шаламе называет третью часть «самой жуткой» в трилогии и обещает «большой замах». По его словам, если в первой «Дюне» он чувствовал себя скованно из-за масштаба и футуризма, то теперь позволил себе больше свободы.

«Я был более интенсивным в третьей», – подчеркнул актер, что бы это не значило, и добавил, что все лучшее на экране родилось из свободы движения и выбора.

Даже к технике он подошел иначе: заранее изучал панель управления орнитоптера, придумывал, что делает каждая кнопка, чтобы сцены выглядели убедительнее. Звучит как мелочь, но из таких деталей, похоже, сложится новый образ героя.

Если сложить все вместе, выходит, что «Дюна 3» уйдет дальше от эпической сдержанности первых частей. Больше внутренней тьмы, больше риска, больше авторских трактовок оригинальной книги.

И если Шаламе действительно не лукавит, нас ждет не резкий поворот в сторону мрачной трагедии с налетом космического безумия.

