Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лишь один мульт Тарантино внес в топ-3 важнейших фильмов века: но продолжения смотреть зарекся

Лишь один мульт Тарантино внес в топ-3 важнейших фильмов века: но продолжения смотреть зарекся

19 февраля 2026 22:00
Лишь один мульт Тарантино внес в топ-3 важнейших фильмов века: но продолжения смотреть зарекся

Вот какая работа так сильно бередит душу мэтра.

Квентин Тарантино, человек, который снял «Бешеных псов» и «Убить Билла», еще в 2025-м составил список лучших фильмов XXI века. На втором месте, выше «Зодиака» и «Нефти», расположился мультфильм. Про игрушки.

«Последние пять минут просто вырвали моё сердце. Почти идеальный фильм», — признался режиссёр про «Историю игрушек 3».

Но эталонной франшизу делает не одна часть, а редчайший случай: три фильма, каждый из которых поднимает планку. Тарантино считает, что «История игрушек» максимально близка к этому идеалу.

Лишь один мульт Тарантино внес в топ-3 важнейших фильмов века: но продолжения смотреть зарекся

Первый фильм 1995 года — техническая революция. Компьютерная анимация, которая заговорила и заставила полмира полюбить ковбоя и рейнджера. Прорыв, но по нынешним меркам простоватый.

Второй — магия. Его хотели выпустить сразу на кассетах, но Pixar решил иначе. «Золотой глобус» за лучший фильм — комедию или мюзикл — для мультика про игрушки был нонсенсом. Но сюжет реально заставлял взрослых рыдть.

Третий — финал. Сцена с мусоросжигательной печью, где игрушки берутся за руки перед лицом гибели тронула мэтр. Изначально концовку сделали легкой, но в Pixar решили: зритель должен испытать катасис, потому Энди, владелец все же избавился от любимых игрушек.

Сам Квентин после третьей части на четвёртую не пошёл: «Вы закончили историю идеально. Мне всё равно, хороша ли четвёртая часть».

Лишь один мульт Тарантино внес в топ-3 важнейших фильмов века: но продолжения смотреть зарекся

Почему «История игрушек» — эталон? Потому что эти фильмы говорят с детьми и взрослыми о жизненных ценностях на понятном для всех языке. Когда в финале Энди отдаёт игрушки, ты плачешь не потому, что жалко Вуди. Ты узнаёшь своё детство, которое ушло.

Фото: Legion-Media, кадры из мультфильмов «Король Лев» (1994), «История игрушек: Большой побег» (2010)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как смотреть «Кота в шляпе»: советский мульт и фильм, которые нужно ставить перед походом в кино Как смотреть «Кота в шляпе»: советский мульт и фильм, которые нужно ставить перед походом в кино Читать дальше 27 февраля 2026
Этот фильм собрал свыше $424 млн – и стал самым кассовым в США: за 2025-й так не смог даже «Майнкрафт» Этот фильм собрал свыше $424 млн – и стал самым кассовым в США: за 2025-й так не смог даже «Майнкрафт» Читать дальше 26 февраля 2026
Стало только хуже: чем новая версия «Убить Билла» отличается от старой – и вот это ждали 20 лет? Стало только хуже: чем новая версия «Убить Билла» отличается от старой – и вот это ждали 20 лет? Читать дальше 26 февраля 2026
Главное аниме нулевых оказалось «слизано» с шедевров Тарантино: автор тайтла даже не скрывает – подсмотрел и взял себе Главное аниме нулевых оказалось «слизано» с шедевров Тарантино: автор тайтла даже не скрывает – подсмотрел и взял себе Читать дальше 26 февраля 2026
Этому боевику Гая Ричи зрители ставят 7.2 на IMDb: а Тарантино его разгромил – «что вообще здесь происходит?» Этому боевику Гая Ричи зрители ставят 7.2 на IMDb: а Тарантино его разгромил – «что вообще здесь происходит?» Читать дальше 24 февраля 2026
Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2 Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2 Читать дальше 24 февраля 2026
«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги «Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги Читать дальше 24 февраля 2026
Фильмы Тарантино пересмотрел по 5 раз, а это аниме — глоток свежего воздуха: будто «Криминальное чтиво» в поезде Фильмы Тарантино пересмотрел по 5 раз, а это аниме — глоток свежего воздуха: будто «Криминальное чтиво» в поезде Читать дальше 24 февраля 2026
Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Читать дальше 23 февраля 2026
Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше