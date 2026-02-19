Лишь один мульт Тарантино внес в топ-3 важнейших фильмов века: но продолжения смотреть зарекся

Вот какая работа так сильно бередит душу мэтра.

Квентин Тарантино, человек, который снял «Бешеных псов» и «Убить Билла», еще в 2025-м составил список лучших фильмов XXI века. На втором месте, выше «Зодиака» и «Нефти», расположился мультфильм. Про игрушки.

«Последние пять минут просто вырвали моё сердце. Почти идеальный фильм», — признался режиссёр про «Историю игрушек 3».

Но эталонной франшизу делает не одна часть, а редчайший случай: три фильма, каждый из которых поднимает планку. Тарантино считает, что «История игрушек» максимально близка к этому идеалу.

Первый фильм 1995 года — техническая революция. Компьютерная анимация, которая заговорила и заставила полмира полюбить ковбоя и рейнджера. Прорыв, но по нынешним меркам простоватый.

Второй — магия. Его хотели выпустить сразу на кассетах, но Pixar решил иначе. «Золотой глобус» за лучший фильм — комедию или мюзикл — для мультика про игрушки был нонсенсом. Но сюжет реально заставлял взрослых рыдть.

Третий — финал. Сцена с мусоросжигательной печью, где игрушки берутся за руки перед лицом гибели тронула мэтр. Изначально концовку сделали легкой, но в Pixar решили: зритель должен испытать катасис, потому Энди, владелец все же избавился от любимых игрушек.

Сам Квентин после третьей части на четвёртую не пошёл: «Вы закончили историю идеально. Мне всё равно, хороша ли четвёртая часть».

Почему «История игрушек» — эталон? Потому что эти фильмы говорят с детьми и взрослыми о жизненных ценностях на понятном для всех языке. Когда в финале Энди отдаёт игрушки, ты плачешь не потому, что жалко Вуди. Ты узнаёшь своё детство, которое ушло.