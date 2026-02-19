Любимчиков не пощадят: 5-й сезон «Пацанов» обещает жестокую мясорубку — актеры уже предупреждают фанатов

Финал должен не просто удивить, а оставить зрителей в шоке.

Четвертый сезон «Пацанов» закончился так, что легче перечислить, кто еще дышит, чем кто уже откинулся. Хоумлендер дорвался до реальной власти, прикрывшись новым президентом-марионеткой и военным положением.

Ньюман разорвали пополам — причем руками Бутчера, который окончательно слетел с катушек и теперь сам представляет угрозу похлеще любого супера. Команда в раздрае: Хьюи, Французик, ММ и Кимико за решеткой, Звездочка еле унесла ноги, а Солдатик разморожен и, судя по сцене после титров, готов объединиться с сыночком для полного апокалипсиса.

Пятый сезон, который станет финальным, стартует уже 8 апреля. И создатели не собираются никого щадить. Карл Урбан, он же Бутчер, в интервью прямо сказал: ни у кого нет гарантий, что они доживут до финальных титров. С первой же серии зрителей окунут в ледяную воду — смерти посыплются сразу.

В этом сезоне, начиная с первой серии, понимаешь: "Ничего страшного, никто не в безопасности, с самого начала грядут смерти", — пообещал актер в интервью Variety.

Официальный синопсис подтверждает худшие ожидания: страной правит безумный Хоумлендер, команда сидит в концлагерях, а Бутчер объявляется с вирусом, способным стереть всех суперов с лица земли. Дальше — цепная реакция, которая изменит все и навсегда.

Кого прикончат первым — остается гадать. Но Урбан намекнул, что даже самые любимые персонажи могут не дожить до финала. В мире, где Хоумлендер стал диктатором, а Бутчер — терминатором, пощады не жди.

Ранее мы писали: Макконахи отказался от роли в Марвел ради этого фильма Стивена Кинга: получилось так плохо, что фанаты плюются до сих пор