Почему «Его и Её» смотрят до конца и начинают снова: не зря попал в «Что смотреть» на IMDb

Почему «Его и Её» смотрят до конца и начинают снова: не зря попал в «Что смотреть» на IMDb

27 февраля 2026 10:10
Кадры из сериала «Его и Её»

Редкий проект с оценкой 7.2 в данной рубрике. 

Среди бесконечного потока стримингового контента иногда появляются многосерийные ленты, которые смотрят 2 раза подряд. Именно таким проектом стал «Его и Её» (2026) от Netflix.

При скромном рейтинге 7.2 на IMDb, этот шестисерийный мини-сериал (длится всего 4 часа 18 минут) не просто вошёл в топы и попал в рубрику «Что смотреть» на агрегаторе, а заставил зрителей тут же запустить первую серию снова. И вот почему.

Феномен «второго просмотра»

Ключевая причина — финальный твист, который переворачивает восприятие всей истории. Это не просто неожиданная развязка, а ход, который вынуждает заново изучать кадры. Детали, которые казались незначительными или странными при первом просмотре внезапно обретают смысл и вес.

Сериал построен на принципе ненадёжного рассказчика, но гениальность в том, что ненадёжны здесь не только персонажи, но и сама система повествования. После финала хочется не просто обсудить его, а перепроверить каждую сцену, чтобы увидеть, как тебя вели к разгадке намеками.

Почему «Его и Её» смотрят до конца и начинают снова: не зря попал в «Что смотреть» на IMDb

Не просто детектив: психологическая дуэль бывших

В основе сюжета — убийство в провинциальном городке, куда возвращается ведущая новостей Анна (Тесса Томпсон), чтобы сделать репортаж. Расследование ведёт её бывший муж, детектив Джек (Джон Бернтал). Но это не стандартный процедурал.

Перед нами глубокое погружение в психологию двух травмированных людей, чья личная драма переплетается с уголовным делом. Каждая их встреча — это словесный поединок, отчего зритель постоянно задаётся вопросом: они подозревают друг друга или всё ещё спорят из-за неудач в отношениях?

Почему «Его и Её» смотрят до конца и начинают снова: не зря попал в «Что смотреть» на IMDb

Чем еще хорош сериал

Действие происходит в вымышленном Далонега, штат Джорджия — классическом «городке, где все друг друга знают». Горожане становятся активными участниками расследования. Сплетни, осуждающие взгляды, тихая вражда местных жителей создают ощущение постоянного давления. Все это отвлекает и одновременно дает подсказки.

Успех сериала держится на феноменальной химии Тессы Томпсон и Джона Бернтала. Томпсон создаёт портрет женщины, которой важно держать все в узде, иначе ее жизнь покатится по наклонной. Бернтал же показан профессиональным детективом и напрочь потерянным человеком.

Почему «Его и Её» смотрят до конца и начинают снова: не зря попал в «Что смотреть» на IMDb

«Его и Её» — это не динамичный экшн. Это медленный, вдумчивый психологический триллер, требующий внимательного просмотра (или двух). Проект доказывает, что для успеха не обязательно иметь рейтинг под 9.0, чтобы тебя рекомендовали и пересматривали.

Ранее мы писали: Выросшие на «Крокодиле Гене» точно прозевали эти ляпы: вторая Шапокляк и амнезия Чебурашки.

Фото: Кадры из сериала «Его и Её» 
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
