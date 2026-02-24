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Киноафиша Новости «Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги

«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги

24 февраля 2026 11:20 Проверено редакцией
«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги

Здесь даже есть загадочный чемоданчик почти как в «Криминальном чтиве».

Иногда достаточно 87-минутного фильма, чтобы вернуться в конец девяностых, когда боевики были дерзкими, диалоги – длинными, а кровь лилась без стеснения. «Кровавый четверг» именно из таких.

«Диалоги Тарантино, экшен Гая Ричи, безумие 10/10», «Максимальный вайб раннего Тарантино с потрясающе ироничным сюжетом, сейчас такого уже не снимают», – пишут о картине в соцсетях, и после просмотра я с посылом согласен.

Фильм 1998 года с Томасом Джейном, Аароном Экхартом и Микки Рурком так и не стал громким хитом, хотя на «Кинопоиске» у него крепкие 7,8 и внушительное число оценок.

Сюжет – форменное безумие: примерный семьянин с туманным прошлым пытается жить спокойно, но старая криминальная жизнь врывается в дом вместе с чемоданом «запрещенки» и галереей психопатов.

«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги

Все действие почти заперто в одном помещении, а ситуации становятся все абсурднее – и от этого смешнее.

Сравнения с Тарантино напрашиваются из-за нелинейности и «крышесносящих» разговоров, но по настроению фильм все-таки жестче и серьезнее. Герои не подмигивают зрителю, кровь выглядит как кровь, а сюрреализм не превращается в фарс.

Здесь есть и скандально откровенные сцены, и запредельный уровень насилия, и множество расистских шуток – сегодня крупная студия вряд ли рискнула бы вложиться в подобный проект.

«Кровавый четверг» – редкий представитель «старой школы», когда жанр позволял себе быть наглым, неудобным и по-настоящему безбашенным. Именно поэтому он ощущается как находка из времени, которое уже не вернуть.

Фото: Кадр из фильма «Кровавый четверг» (1998)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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